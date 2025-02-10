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Бензин подорожал на заправках Москвы - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Бензин подорожал на заправках Москвы
Бензин подорожал на заправках Москвы - 10.02.2025, ПРАЙМ
Бензин подорожал на заправках Москвы
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 3 по 10 февраля выросла в среднем на 2 копейки - до 56,4 рубля за литр и 62,39 рубля за литр... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T13:10+0300
2025-02-10T13:10+0300
энергетика
москва
мта
аи-92
аи-95
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 3 по 10 февраля выросла в среднем на 2 копейки - до 56,4 рубля за литр и 62,39 рубля за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). При этом цена марки Аи-100 не изменилась - как и неделю назад, она стоит 85,91 рубля за литр. Что касается цены на дизельное топливо, то за отчетный период она выросла на 3 копейки - до 69,47 рубля за литр. Дизтопливо подорожало на двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, - "Нефтьмагистрали" и "Татнефти". В пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что сейчас в РФ наблюдается восстановительный спрос на бензин после снижения количества торговых сессий в январе. Ведомство готово инициировать обсуждение вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц. Мера, по мнению ФАС, должна стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона. В свою очередь Минэнерго заявило, что решение о запрете экспорта может быть принято при необходимости. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
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москва, мта, аи-92, аи-95
Энергетика, МОСКВА, МТА, Аи-92, Аи-95
13:10 10.02.2025
 
Бензин подорожал на заправках Москвы

МТА: бензин за неделю подорожал на заправках Москвы на две копейки за литр

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 3 по 10 февраля выросла в среднем на 2 копейки - до 56,4 рубля за литр и 62,39 рубля за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
При этом цена марки Аи-100 не изменилась - как и неделю назад, она стоит 85,91 рубля за литр.
Что касается цены на дизельное топливо, то за отчетный период она выросла на 3 копейки - до 69,47 рубля за литр. Дизтопливо подорожало на двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, - "Нефтьмагистрали" и "Татнефти".
В пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что сейчас в РФ наблюдается восстановительный спрос на бензин после снижения количества торговых сессий в январе. Ведомство готово инициировать обсуждение вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц. Мера, по мнению ФАС, должна стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона. В свою очередь Минэнерго заявило, что решение о запрете экспорта может быть принято при необходимости.
Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью).
Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
Автомобиль заправляется на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
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5 февраля, 15:29
 
ЭнергетикаМОСКВАМТААи-92Аи-95
 
 
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