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Бензин подорожал на заправках Москвы

Бензин подорожал на заправках Москвы - 10.02.2025, ПРАЙМ

Бензин подорожал на заправках Москвы

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 3 по 10 февраля выросла в среднем на 2 копейки - до 56,4 рубля за литр и 62,39 рубля за литр... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T13:10+0300

2025-02-10T13:10+0300

2025-02-10T13:10+0300

энергетика

москва

мта

аи-92

аи-95

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 3 по 10 февраля выросла в среднем на 2 копейки - до 56,4 рубля за литр и 62,39 рубля за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). При этом цена марки Аи-100 не изменилась - как и неделю назад, она стоит 85,91 рубля за литр. Что касается цены на дизельное топливо, то за отчетный период она выросла на 3 копейки - до 69,47 рубля за литр. Дизтопливо подорожало на двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, - "Нефтьмагистрали" и "Татнефти". В пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что сейчас в РФ наблюдается восстановительный спрос на бензин после снижения количества торговых сессий в январе. Ведомство готово инициировать обсуждение вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц. Мера, по мнению ФАС, должна стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона. В свою очередь Минэнерго заявило, что решение о запрете экспорта может быть принято при необходимости. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.

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москва, мта, аи-92, аи-95