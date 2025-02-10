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Бензин Аи-95 подорожал на российской бирже - 10.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250210/benzin-854814484.html
Бензин Аи-95 подорожал на российской бирже
Бензин Аи-95 подорожал на российской бирже - 10.02.2025, ПРАЙМ
Бензин Аи-95 подорожал на российской бирже
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет 13 торговых дней подряд, в частности, за понедельник он... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T14:16+0300
2025-02-10T14:16+0300
энергетика
рынки
аи-95
аи-92
бензин
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет 13 торговых дней подряд, в частности, за понедельник он подорожал почти до 60 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Так, бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день подорожал на 0,73% - до 59 528 рублей за тонну. В последний раз цена на этот товар достигала отметки в 60 тысяч рублей за тонну в начале декабря. Бензин Аи-92 в понедельник также подорожал - на 0,91%, до 57 494 рублей за тонну. За прошлую неделю марки Аи-92 и Аи-95 прибавили в цене 7,48% и 11,48% соответственно. При этом цена на летнее дизельное топливо в понедельник снизилась на 1,67%, до 55 829 рублей за тонну, на зимнее - на 0,78%, до 59 554 рублей. Тонна межсезонного дизтоплива подешевела на 1,78% - до 57 324 рублей. Цена мазута по итогам торговой сессии снизилась на 0,64%, до 31 233 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов)- на 2,92%, до 19 223 рублей. При этом стоимость авиакеросина поднялась на 0,23% - до 82 280 рублей за тонну. В пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что готова инициировать обсуждение вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц. Мера, по мнению ФАС, должна стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона. В свою очередь Минэнерго заявило, что решение о запрете экспорта может быть принято при необходимости. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
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рынки, аи-95, аи-92, бензин
Энергетика, Рынки, Аи-95, Аи-92, Бензин
14:16 10.02.2025
 
Бензин Аи-95 подорожал на российской бирже

Бензин Аи-95 подорожал на СПбМТСБ почти до 60 тысяч рублей за тонну

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочная станция
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет 13 торговых дней подряд, в частности, за понедельник он подорожал почти до 60 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Так, бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день подорожал на 0,73% - до 59 528 рублей за тонну. В последний раз цена на этот товар достигала отметки в 60 тысяч рублей за тонну в начале декабря. Бензин Аи-92 в понедельник также подорожал - на 0,91%, до 57 494 рублей за тонну. За прошлую неделю марки Аи-92 и Аи-95 прибавили в цене 7,48% и 11,48% соответственно.
При этом цена на летнее дизельное топливо в понедельник снизилась на 1,67%, до 55 829 рублей за тонну, на зимнее - на 0,78%, до 59 554 рублей. Тонна межсезонного дизтоплива подешевела на 1,78% - до 57 324 рублей.
Цена мазута по итогам торговой сессии снизилась на 0,64%, до 31 233 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов)- на 2,92%, до 19 223 рублей. При этом стоимость авиакеросина поднялась на 0,23% - до 82 280 рублей за тонну.
В пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что готова инициировать обсуждение вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц. Мера, по мнению ФАС, должна стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона. В свою очередь Минэнерго заявило, что решение о запрете экспорта может быть принято при необходимости.
Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Бензин подорожал на заправках Москвы
13:10
 
ЭнергетикаРынкиАи-95Аи-92Бензин
 
 
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