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Биржи АТР преимущественно растут на статистике из Китая

Биржи АТР преимущественно растут на статистике из Китая - 10.02.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР преимущественно растут на статистике из Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут после публикации статистики из Китая и на фоне новостей по... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T07:57+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут после публикации статистики из Китая и на фоне новостей по торговле, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,31%, до 3 313,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,32%, до 2 002,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,52%, до 21 453,75 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,1%, до 2 524,43 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,3%, до 8 485,7 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,06%, до 38 843 пунктов. Инвесторы обращают внимание на статистику по потребительским ценам в КНР, опубликованную на выходных. Годовая инфляция в Китае в январе составила 0,5%, тогда как аналитики ожидали роста цен на 0,4%. Внимание трейдеров сосредоточено вокруг рисков, связанных с торговыми пошлинами. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. В то же время Китай в понедельник ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров. При этом Трамп ранее временно отложил пошлины на импортные товары из Китая, попадающие под действие программы беспошлинного ввоза по критерию минимальной стоимости (de minimis). На этом фоне акции Alibaba в Гонконге дорожают на 4,8%, JD - на 2,2%.

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рынки, торги, индексы, китай, сша, москва, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi