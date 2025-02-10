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Большинство россиян при последнем поиске работы смогли трудоустроиться

Большинство россиян при последнем поиске работы смогли трудоустроиться - 10.02.2025, ПРАЙМ

Большинство россиян при последнем поиске работы смогли трудоустроиться

Большинство россиян при последнем поиске работы смогли трудоустроиться, пройдя от 1 до 3 собеседований, говорится в исследовании "Авито.Работа" для РИА Новости. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T05:15+0300

2025-02-10T05:15+0300

2025-02-10T05:15+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Большинство россиян при последнем поиске работы смогли трудоустроиться, пройдя от 1 до 3 собеседований, говорится в исследовании "Авито.Работа" для РИА Новости. Сервис опросил 8 000 работающих россиян, чтобы узнать, как они относятся к различным форматам собеседований при трудоустройстве, а также - почему могут пропустить или перенести назначенную встречу. "Большинство работающих россиян (82%) при своем последнем поиске работы прошли от 1 до 3 собеседований, прежде чем трудоустроиться в компанию, 12% - от 4 до 6 собеседований, 3% - от 7 до 10. В среднем при последнем поиске работы респонденты проходили около трех собеседований", - говорится в исследовании. При этом большинство предпочитают очные встречи, аргументируя это возможностью установить личный контакт с рекрутером и работодателем (66%), оценить офис и корпоративную культуру компании (58%), а также провести собеседование в более профессиональной обстановке (36%). Опрошенные считают, что живое общение позволяет им эффективнее донести свою экспертизу (35%), а при личной встрече гораздо проще считать невербальные сигналы и реакции собеседника (31%). Некоторые предпочитают очный формат из-за технических проблем, которые могут возникнуть при прохождении онлайн-собеседования (12%). С развитием цифровизации онлайн-собеседования также набирают популярность, особенно среди молодежи. Так, по 17% респондентов в возрасте 18-24 и 25-34 лет сообщили, что при наличии выбора предпочитают дистанционный формат знакомства с работодателем. Те, кто выбирает онлайн-собеседования (26%), обосновывают это экономией времени на дорогу (51%), возможностью общения в комфортной, менее стрессовой обстановке (49%) и гибкостью в выборе времени встречи (41%). Среди преимуществ такого формата опрошенные также выделили возможность рассмотреть вакансии в другом городе или регионе (38%), снижение сопутствующих расходов (на дорогу и пр.) (32%) и удобство использования технологий (например, демонстрация экрана) (23%). Только 22% участников исследования сообщили, что им приходилось отменять или переносить собеседования с работодателем при последнем поиске работы. Непредвиденные личные обстоятельства - основная причина переноса как онлайн (41%), так и офлайн собеседований (47%). Еще один распространенный фактор - неуверенность в том, что вакансия подходит по условиям работы или требуемым компетенциям: это отметили 32% респондентов, отменявших или переносивших очные собеседования, и 29% - дистанционные. Кроме того, 29% опрошенных отменяли оффлайн-собеседование из-за получения предложения от другой компании, а в случае с онлайн-форматом такую причину указали 24%. Технические проблемы, такие как сложности с подключением или доступом к интернету, стали препятствием для 25% респондентов при прохождении онлайн-собеседований. Что касается очных встреч, 22% участников опроса столкнулись с трудностями из-за плохой транспортной доступности или удаленности места проведения собеседования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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