https://1prime.ru/20250210/braziliya-854821086.html
Посол РФ отметил возрастающий интерес Бразилии к культуре России
Посол РФ отметил возрастающий интерес Бразилии к культуре России - 10.02.2025, ПРАЙМ
Посол РФ отметил возрастающий интерес Бразилии к культуре России
Бразильскому обществу с каждым годом становятся все более интересны культура и история России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Бразилии... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T17:14+0300
2025-02-10T17:14+0300
2025-02-10T17:14+0300
бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - ПРАЙМ. Бразильскому обществу с каждым годом становятся все более интересны культура и история России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий. В качестве примера посол привел проведение в Бразилии мероприятий в рамках "Русских сезонов", в которых принял участие саксофониста Игоря Бутман.Также Лабецкий упомянул любовь бразильцев к современному российскому кинематографу, отметив большое количество зрителей, посетивших в прошлом году такие российские фильмы как "Вызов", "Хитровка: знак четырех" и "Воздух".Кроме того высоким спросим в Бразилии пользуется и классическая русская литература, которая стала популярна и среди молодежи. Как отметил Лабецкий, бразильские авторы стали чаще переводить русскую классику на португальский без помощи "языков-посредников"."К слову, растет количество крупных бразильских вузов, в которых ведется преподавание русского языка: Федеральный университет Рио-де-Жанейро, Федеральный университет Риу-Гранди-ду-Сул. В настоящее время ведутся переговоры об открытии заочных курсов еще в нескольких вузах страны", - сказал Лабецкий.
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бразилия, россия, общество , буэнос-айрес, культура
БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ, Общество , БУЭНОС-АЙРЕС, культура
Посол РФ отметил возрастающий интерес Бразилии к культуре России
Посол Лабецкий: в Бразилии с каждым годом растет интерес к культуре России
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - ПРАЙМ. Бразильскому обществу с каждым годом становятся все более интересны культура и история России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.
В качестве примера посол привел проведение в Бразилии мероприятий в рамках "Русских сезонов", в которых принял участие саксофониста Игоря Бутман.
Также Лабецкий упомянул любовь бразильцев к современному российскому кинематографу, отметив большое количество зрителей, посетивших в прошлом году такие российские фильмы как "Вызов", "Хитровка: знак четырех" и "Воздух".
Кроме того высоким спросим в Бразилии пользуется и классическая русская литература, которая стала популярна и среди молодежи. Как отметил Лабецкий, бразильские авторы стали чаще переводить русскую классику на португальский без помощи "языков-посредников".
"К слову, растет количество крупных бразильских вузов, в которых ведется преподавание русского языка: Федеральный университет Рио-де-Жанейро, Федеральный университет Риу-Гранди-ду-Сул. В настоящее время ведутся переговоры об открытии заочных курсов еще в нескольких вузах страны", - сказал Лабецкий.
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