Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол РФ отметил возрастающий интерес Бразилии к культуре России - 10.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250210/braziliya-854821086.html
Посол РФ отметил возрастающий интерес Бразилии к культуре России
Посол РФ отметил возрастающий интерес Бразилии к культуре России - 10.02.2025, ПРАЙМ
Посол РФ отметил возрастающий интерес Бразилии к культуре России
Бразильскому обществу с каждым годом становятся все более интересны культура и история России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Бразилии... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T17:14+0300
2025-02-10T17:14+0300
бразилия
россия
общество
буэнос-айрес
культура
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/97/841509716_0:191:4095:2494_1920x0_80_0_0_3cc29bfdad7f845e05d5fc194caa8b3d.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - ПРАЙМ. Бразильскому обществу с каждым годом становятся все более интересны культура и история России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий. В качестве примера посол привел проведение в Бразилии мероприятий в рамках "Русских сезонов", в которых принял участие саксофониста Игоря Бутман.Также Лабецкий упомянул любовь бразильцев к современному российскому кинематографу, отметив большое количество зрителей, посетивших в прошлом году такие российские фильмы как "Вызов", "Хитровка: знак четырех" и "Воздух".Кроме того высоким спросим в Бразилии пользуется и классическая русская литература, которая стала популярна и среди молодежи. Как отметил Лабецкий, бразильские авторы стали чаще переводить русскую классику на португальский без помощи "языков-посредников"."К слову, растет количество крупных бразильских вузов, в которых ведется преподавание русского языка: Федеральный университет Рио-де-Жанейро, Федеральный университет Риу-Гранди-ду-Сул. В настоящее время ведутся переговоры об открытии заочных курсов еще в нескольких вузах страны", - сказал Лабецкий.
https://1prime.ru/20250127/peregovory-854479303.html
бразилия
буэнос-айрес
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/97/841509716_468:0:4095:2720_1920x0_80_0_0_eda85413b32a869cafc02c66f842a3af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бразилия, россия, общество , буэнос-айрес, культура
БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ, Общество , БУЭНОС-АЙРЕС, культура
17:14 10.02.2025
 
Посол РФ отметил возрастающий интерес Бразилии к культуре России

Посол Лабецкий: в Бразилии с каждым годом растет интерес к культуре России

© CC BY 2.0 / abdallahhФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© CC BY 2.0 / abdallahh
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 фев - ПРАЙМ. Бразильскому обществу с каждым годом становятся все более интересны культура и история России. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.
В качестве примера посол привел проведение в Бразилии мероприятий в рамках "Русских сезонов", в которых принял участие саксофониста Игоря Бутман.
Также Лабецкий упомянул любовь бразильцев к современному российскому кинематографу, отметив большое количество зрителей, посетивших в прошлом году такие российские фильмы как "Вызов", "Хитровка: знак четырех" и "Воздух".
Кроме того высоким спросим в Бразилии пользуется и классическая русская литература, которая стала популярна и среди молодежи. Как отметил Лабецкий, бразильские авторы стали чаще переводить русскую классику на португальский без помощи "языков-посредников".
"К слову, растет количество крупных бразильских вузов, в которых ведется преподавание русского языка: Федеральный университет Рио-де-Жанейро, Федеральный университет Риу-Гранди-ду-Сул. В настоящее время ведутся переговоры об открытии заочных курсов еще в нескольких вузах страны", - сказал Лабецкий.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии
27 января, 18:32
 
БРАЗИЛИЯРОССИЯОбществоБУЭНОС-АЙРЕСкультура
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала