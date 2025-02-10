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Посол рассказал о реакции БРИКС на угрозы Трампа

Посол рассказал о реакции БРИКС на угрозы Трампа - 10.02.2025, ПРАЙМ

Посол рассказал о реакции БРИКС на угрозы Трампа

Никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз президента США Дональда Трампа о стопроцентных пошлинах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T18:20+0300

2025-02-10T18:20+0300

2025-02-10T18:20+0300

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ДЖАКАРТА, 10 фев - ПРАЙМ. Никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз президента США Дональда Трампа о стопроцентных пошлинах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев. Сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%, если те создадут угрожающую доллару единую валюту. По словам Князева, угрозы лидера США не имели и не имеют под собой практической почвы - страны БРИКС не занимаются созданием единой валюты. "Я не могу сказать, что кто-нибудь на данный момент отказывался бы от сотрудничества из-за этих угроз. Те более, что они обращены против чего-то, чего не существует", - прокомментировал су-шерпа РФ реакцию в БРИКС на угрозы Трампа. Князев отметил, что доллар укрепляется за счет его использования в расчетах, а вовсе "не за счет угроз против тех, кто якобы может ему как-то навредить". "Может или не может это (создание единой валюты БРИКС - ред.) быть в будущем – это покажет жизнь. В какой-то отдаленной перспективе – почему бы и нет? Хотя в практическом плане и в ближайшей перспективе – вряд ли. И сейчас БРИКС не занимается созданием единой валюты", - подытожил дипломат.

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брикс, дональд трамп, пошлины