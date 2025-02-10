https://1prime.ru/20250210/briks-854822166.html
Посол рассказал о реакции БРИКС на угрозы Трампа
Посол рассказал о реакции БРИКС на угрозы Трампа - 10.02.2025, ПРАЙМ
Посол рассказал о реакции БРИКС на угрозы Трампа
Никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз президента США Дональда Трампа о стопроцентных пошлинах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T18:20+0300
2025-02-10T18:20+0300
2025-02-10T18:20+0300
политика
брикс
дональд трамп
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852353544_0:237:2799:1811_1920x0_80_0_0_5e31ce95568175512208c555ef48a4c5.jpg
ДЖАКАРТА, 10 фев - ПРАЙМ. Никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз президента США Дональда Трампа о стопроцентных пошлинах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев. Сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%, если те создадут угрожающую доллару единую валюту. По словам Князева, угрозы лидера США не имели и не имеют под собой практической почвы - страны БРИКС не занимаются созданием единой валюты. "Я не могу сказать, что кто-нибудь на данный момент отказывался бы от сотрудничества из-за этих угроз. Те более, что они обращены против чего-то, чего не существует", - прокомментировал су-шерпа РФ реакцию в БРИКС на угрозы Трампа. Князев отметил, что доллар укрепляется за счет его использования в расчетах, а вовсе "не за счет угроз против тех, кто якобы может ему как-то навредить". "Может или не может это (создание единой валюты БРИКС - ред.) быть в будущем – это покажет жизнь. В какой-то отдаленной перспективе – почему бы и нет? Хотя в практическом плане и в ближайшей перспективе – вряд ли. И сейчас БРИКС не занимается созданием единой валюты", - подытожил дипломат.
https://1prime.ru/20250130/briks-854553511.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852353544_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_c3164805665abadb44ab811c38d1b43d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, дональд трамп, пошлины
Политика, БРИКС, Дональд Трамп, пошлины
Посол рассказал о реакции БРИКС на угрозы Трампа
Су-шерпа РФ: Никто в БРИКС не отказался от сотрудничества из-за угроз Трампа
ДЖАКАРТА, 10 фев - ПРАЙМ. Никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз президента США Дональда Трампа о стопроцентных пошлинах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев.
Сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%, если те создадут угрожающую доллару единую валюту. По словам Князева, угрозы лидера США не имели и не имеют под собой практической почвы - страны БРИКС не занимаются созданием единой валюты.
"Я не могу сказать, что кто-нибудь на данный момент отказывался бы от сотрудничества из-за этих угроз. Те более, что они обращены против чего-то, чего не существует", - прокомментировал су-шерпа РФ реакцию в БРИКС на угрозы Трампа.
Князев отметил, что доллар укрепляется за счет его использования в расчетах, а вовсе "не за счет угроз против тех, кто якобы может ему как-то навредить".
Трампу придется бороться с небывалым подъемом БРИКС, пишут СМИ
"Может или не может это (создание единой валюты БРИКС - ред.) быть в будущем – это покажет жизнь. В какой-то отдаленной перспективе – почему бы и нет? Хотя в практическом плане и в ближайшей перспективе – вряд ли. И сейчас БРИКС не занимается созданием единой валюты", - подытожил дипломат.