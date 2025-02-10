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Посол рассказал о реакции БРИКС на угрозы Трампа - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Посол рассказал о реакции БРИКС на угрозы Трампа
Посол рассказал о реакции БРИКС на угрозы Трампа - 10.02.2025, ПРАЙМ
Посол рассказал о реакции БРИКС на угрозы Трампа
Никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз президента США Дональда Трампа о стопроцентных пошлинах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T18:20+0300
2025-02-10T18:20+0300
политика
брикс
дональд трамп
пошлины
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ДЖАКАРТА, 10 фев - ПРАЙМ. Никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз президента США Дональда Трампа о стопроцентных пошлинах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев. Сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%, если те создадут угрожающую доллару единую валюту. По словам Князева, угрозы лидера США не имели и не имеют под собой практической почвы - страны БРИКС не занимаются созданием единой валюты. "Я не могу сказать, что кто-нибудь на данный момент отказывался бы от сотрудничества из-за этих угроз. Те более, что они обращены против чего-то, чего не существует", - прокомментировал су-шерпа РФ реакцию в БРИКС на угрозы Трампа. Князев отметил, что доллар укрепляется за счет его использования в расчетах, а вовсе "не за счет угроз против тех, кто якобы может ему как-то навредить". "Может или не может это (создание единой валюты БРИКС - ред.) быть в будущем – это покажет жизнь. В какой-то отдаленной перспективе – почему бы и нет? Хотя в практическом плане и в ближайшей перспективе – вряд ли. И сейчас БРИКС не занимается созданием единой валюты", - подытожил дипломат.
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брикс, дональд трамп, пошлины
Политика, БРИКС, Дональд Трамп, пошлины
18:20 10.02.2025
 
Посол рассказал о реакции БРИКС на угрозы Трампа

Су-шерпа РФ: Никто в БРИКС не отказался от сотрудничества из-за угроз Трампа

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в узком составе
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в узком составе - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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ДЖАКАРТА, 10 фев - ПРАЙМ. Никто в БРИКС не отказался от сотрудничества после угроз президента США Дональда Трампа о стопроцентных пошлинах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев.
Сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%, если те создадут угрожающую доллару единую валюту. По словам Князева, угрозы лидера США не имели и не имеют под собой практической почвы - страны БРИКС не занимаются созданием единой валюты.
"Я не могу сказать, что кто-нибудь на данный момент отказывался бы от сотрудничества из-за этих угроз. Те более, что они обращены против чего-то, чего не существует", - прокомментировал су-шерпа РФ реакцию в БРИКС на угрозы Трампа.
Князев отметил, что доллар укрепляется за счет его использования в расчетах, а вовсе "не за счет угроз против тех, кто якобы может ему как-то навредить".
БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
Трампу придется бороться с небывалым подъемом БРИКС, пишут СМИ
30 января, 12:14
"Может или не может это (создание единой валюты БРИКС - ред.) быть в будущем – это покажет жизнь. В какой-то отдаленной перспективе – почему бы и нет? Хотя в практическом плане и в ближайшей перспективе – вряд ли. И сейчас БРИКС не занимается созданием единой валюты", - подытожил дипломат.
 
ПолитикаБРИКСДональд Трамппошлины
 
 
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