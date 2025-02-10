https://1prime.ru/20250210/britaniya-854820810.html

СМИ сообщили о нежелании Британии подписывать декларацию по ИИ без США

СМИ сообщили о нежелании Британии подписывать декларацию по ИИ без США - 10.02.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о нежелании Британии подписывать декларацию по ИИ без США

Великобритания настороженно относится к подписанию декларации по искусственному интеллекту (ИИ) саммита в Париже без одобрения США, сообщает издание Politico со | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T16:54+0300

2025-02-10T16:54+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Великобритания настороженно относится к подписанию декларации по искусственному интеллекту (ИИ) саммита в Париже без одобрения США, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. В Париже 10-11 февраля проходит международный саммит по искусственному интеллекту, куда приглашены мировые лидеры и ведущие международные компании. "Правительство Великобритании против подписания основной дипломатической декларации проходящего на этой неделе в Париже саммита по искусственному интеллекту... Декларация, которая обязывает работать в направлении "инклюзивного и отвечающего принципам устойчивого развития ИИ", не имеет поддержки США. Без нее Великобритания нервничает по поводу одобрения", - пишет Politico со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Министр науки, инноваций и технологий Великобритании Питер Кайл в комментарии изданию заявил, что на данный момент ведутся переговоры, и он не станет их комментировать, однако чиновник отметил, что США в этом вопросе являются "силой, которую нельзя игнорировать", и с которой Лондон консультируется.

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