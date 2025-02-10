https://1prime.ru/20250210/britaniya-854820810.html
СМИ сообщили о нежелании Британии подписывать декларацию по ИИ без США
СМИ сообщили о нежелании Британии подписывать декларацию по ИИ без США - 10.02.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о нежелании Британии подписывать декларацию по ИИ без США
Великобритания настороженно относится к подписанию декларации по искусственному интеллекту (ИИ) саммита в Париже без одобрения США, сообщает издание Politico со | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T16:54+0300
2025-02-10T16:54+0300
2025-02-10T17:41+0300
сша
великобритания
politico
ии
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_2565ba788910ae9b7b5a2ed599ebd32f.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Великобритания настороженно относится к подписанию декларации по искусственному интеллекту (ИИ) саммита в Париже без одобрения США, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. В Париже 10-11 февраля проходит международный саммит по искусственному интеллекту, куда приглашены мировые лидеры и ведущие международные компании. "Правительство Великобритании против подписания основной дипломатической декларации проходящего на этой неделе в Париже саммита по искусственному интеллекту... Декларация, которая обязывает работать в направлении "инклюзивного и отвечающего принципам устойчивого развития ИИ", не имеет поддержки США. Без нее Великобритания нервничает по поводу одобрения", - пишет Politico со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Министр науки, инноваций и технологий Великобритании Питер Кайл в комментарии изданию заявил, что на данный момент ведутся переговоры, и он не станет их комментировать, однако чиновник отметил, что США в этом вопросе являются "силой, которую нельзя игнорировать", и с которой Лондон консультируется.
https://1prime.ru/20250210/tarify-854820246.html
сша
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_9f58e8d2ef340f23d2aa9e1d380de15c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, великобритания, politico, ии
США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Politico, ИИ
СМИ сообщили о нежелании Британии подписывать декларацию по ИИ без США
Politico: Британия не хочет подписывать декларацию по ИИ без одобрения США
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Великобритания настороженно относится к подписанию декларации по искусственному интеллекту (ИИ) саммита в Париже без одобрения США, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
В Париже 10-11 февраля проходит международный саммит по искусственному интеллекту, куда приглашены мировые лидеры и ведущие международные компании.
"Правительство Великобритании против подписания основной дипломатической декларации проходящего на этой неделе в Париже саммита по искусственному интеллекту... Декларация, которая обязывает работать в направлении "инклюзивного и отвечающего принципам устойчивого развития ИИ", не имеет поддержки США. Без нее Великобритания нервничает по поводу одобрения", - пишет Politico со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
Министр науки, инноваций и технологий Великобритании Питер Кайл в комментарии изданию заявил, что на данный момент ведутся переговоры, и он не станет их комментировать, однако чиновник отметил, что США в этом вопросе являются "силой, которую нельзя игнорировать", и с которой Лондон консультируется.
"Сокрушительный удар": в Британии забили тревогу из-за решения Трампа