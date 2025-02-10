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СМИ сообщили о нежелании Британии подписывать декларацию по ИИ без США - 10.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ сообщили о нежелании Британии подписывать декларацию по ИИ без США
СМИ сообщили о нежелании Британии подписывать декларацию по ИИ без США - 10.02.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о нежелании Британии подписывать декларацию по ИИ без США
Великобритания настороженно относится к подписанию декларации по искусственному интеллекту (ИИ) саммита в Париже без одобрения США, сообщает издание Politico со | 10.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Великобритания настороженно относится к подписанию декларации по искусственному интеллекту (ИИ) саммита в Париже без одобрения США, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. В Париже 10-11 февраля проходит международный саммит по искусственному интеллекту, куда приглашены мировые лидеры и ведущие международные компании. "Правительство Великобритании против подписания основной дипломатической декларации проходящего на этой неделе в Париже саммита по искусственному интеллекту... Декларация, которая обязывает работать в направлении "инклюзивного и отвечающего принципам устойчивого развития ИИ", не имеет поддержки США. Без нее Великобритания нервничает по поводу одобрения", - пишет Politico со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией. Министр науки, инноваций и технологий Великобритании Питер Кайл в комментарии изданию заявил, что на данный момент ведутся переговоры, и он не станет их комментировать, однако чиновник отметил, что США в этом вопросе являются "силой, которую нельзя игнорировать", и с которой Лондон консультируется.
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сша, великобритания, politico, ии
США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Politico, ИИ
16:54 10.02.2025 (обновлено: 17:41 10.02.2025)
 
СМИ сообщили о нежелании Британии подписывать декларацию по ИИ без США

Politico: Британия не хочет подписывать декларацию по ИИ без одобрения США

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© fotolia.com / Stefan Ataman
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Великобритания настороженно относится к подписанию декларации по искусственному интеллекту (ИИ) саммита в Париже без одобрения США, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
В Париже 10-11 февраля проходит международный саммит по искусственному интеллекту, куда приглашены мировые лидеры и ведущие международные компании.
"Правительство Великобритании против подписания основной дипломатической декларации проходящего на этой неделе в Париже саммита по искусственному интеллекту... Декларация, которая обязывает работать в направлении "инклюзивного и отвечающего принципам устойчивого развития ИИ", не имеет поддержки США. Без нее Великобритания нервничает по поводу одобрения", - пишет Politico со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
Министр науки, инноваций и технологий Великобритании Питер Кайл в комментарии изданию заявил, что на данный момент ведутся переговоры, и он не станет их комментировать, однако чиновник отметил, что США в этом вопросе являются "силой, которую нельзя игнорировать", и с которой Лондон консультируется.
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