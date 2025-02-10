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Испания потребовала удвоить бюджет ЕС на фоне требований Трампа - 10.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Испания потребовала удвоить бюджет ЕС на фоне требований Трампа
Испания потребовала удвоить бюджет ЕС на фоне требований Трампа - 10.02.2025, ПРАЙМ
Испания потребовала удвоить бюджет ЕС на фоне требований Трампа
Правительство Испании предложило вдвое увеличить бюджет Евросоюза для финансирования обороны, экологического и цифрового перехода, а также для повышения... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T13:36+0300
2025-02-10T13:36+0300
экономика
мировая экономика
испания
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МАДРИД, 10 фев – ПРАЙМ. Правительство Испании предложило вдвое увеличить бюджет Евросоюза для финансирования обороны, экологического и цифрового перехода, а также для повышения конкурентоспособности Европы перед Китаем и США, пишет газета Pais с ссылкой на источники. "Социалистическое правительство (Испании — ред.) подготовило документ для представления в Брюсселе, в котором оно призывает увеличить расходы на счета ЕС "по крайней мере, до ежегодной суммы в 2% от ВВП", согласно тексту, к которому имеет доступ Pais. Это вдвое больше обычного бюджета ЕС. Огромные средства необходимо совместно инвестировать в экологический и цифровой переход, чтобы европейская экономика не потеряла конкурентоспособность перед лицом Китая и США, которые каждый день угрожают повысить тарифы", - пишет издание. Действующий семилетний бюджетный цикл ЕС (2021–2027) предполагает расходы около 1% ВВП, но из-за антикризисного фонда эта доля временно выросла до 2%. Испания предлагает зафиксировать этот уровень на постоянной основе. По информации газеты, Мадрид предлагает финансировать дополнительные расходы за счет совместных займов и увеличения доходов ЕС, а также усилить роль Европейского инвестиционного банка. При этом власти страны настаивают, что дополнительные средства не должны изыматься из программ поддержки сельского хозяйства и регионального развития. Предложение Испании может столкнуться с сопротивлением стран, выступающих за жесткую бюджетную дисциплину, таких как Нидерланды и Австрия. Ключевым фактором станут предстоящие 23 февраля выборы в Германии: позиция Берлина во многом определит будущее финансирования ЕС, пишет издание. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
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мировая экономика, испания, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, ИСПАНИЯ, Дональд Трамп, ЕС
13:36 10.02.2025
 
Испания потребовала удвоить бюджет ЕС на фоне требований Трампа

Pais: Испания потребовала удвоить бюджет ЕС на фоне требований Трампа

© Unsplash/AXP PhotographyБарселона, Испания
Барселона, Испания
© Unsplash/AXP Photography
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МАДРИД, 10 фев – ПРАЙМ. Правительство Испании предложило вдвое увеличить бюджет Евросоюза для финансирования обороны, экологического и цифрового перехода, а также для повышения конкурентоспособности Европы перед Китаем и США, пишет газета Pais с ссылкой на источники.
"Социалистическое правительство (Испании — ред.) подготовило документ для представления в Брюсселе, в котором оно призывает увеличить расходы на счета ЕС "по крайней мере, до ежегодной суммы в 2% от ВВП", согласно тексту, к которому имеет доступ Pais. Это вдвое больше обычного бюджета ЕС. Огромные средства необходимо совместно инвестировать в экологический и цифровой переход, чтобы европейская экономика не потеряла конкурентоспособность перед лицом Китая и США, которые каждый день угрожают повысить тарифы", - пишет издание.
Действующий семилетний бюджетный цикл ЕС (2021–2027) предполагает расходы около 1% ВВП, но из-за антикризисного фонда эта доля временно выросла до 2%. Испания предлагает зафиксировать этот уровень на постоянной основе.
По информации газеты, Мадрид предлагает финансировать дополнительные расходы за счет совместных займов и увеличения доходов ЕС, а также усилить роль Европейского инвестиционного банка. При этом власти страны настаивают, что дополнительные средства не должны изыматься из программ поддержки сельского хозяйства и регионального развития.
Предложение Испании может столкнуться с сопротивлением стран, выступающих за жесткую бюджетную дисциплину, таких как Нидерланды и Австрия. Ключевым фактором станут предстоящие 23 февраля выборы в Германии: позиция Берлина во многом определит будущее финансирования ЕС, пишет издание.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
В ЕК не увидели причин для введения США пошлин на сталь и алюминий ЕС
12:12
 
ЭкономикаМировая экономикаИСПАНИЯДональд ТрампЕС
 
 
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