https://1prime.ru/20250210/chipy-854821370.html

СМИ сообщили о разработке OpenAI собственных чипов для ИИ

СМИ сообщили о разработке OpenAI собственных чипов для ИИ - 10.02.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о разработке OpenAI собственных чипов для ИИ

Компания OpenAI разрабатывает первое поколение собственных чипов для искусственного интеллекта (ИИ) в рамках плана по сокращению своей зависимости от поставок... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T17:22+0300

2025-02-10T17:22+0300

2025-02-10T17:22+0300

openai

сша

технологии

ии

развитие ии

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/24/841302453_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c2d86aa9a8b4bb451e0849ca07dc89bc.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Компания OpenAI разрабатывает первое поколение собственных чипов для искусственного интеллекта (ИИ) в рамках плана по сокращению своей зависимости от поставок чипов производителя Nvidia, сообщает агентство Reuters Рейтер со ссылкой на источники. "OpenAI продвигает свой план по уменьшению зависимости от поставок чипов Nvidia, разрабатывая собственное первое поколение чипов для искусственного интеллекта", - передает агентство. Как сообщает Рейтер, ссылаясь на источники, компания завершит разработку собственного чипа в ближайшие месяцы, который затем будет отправлен на производство тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Это свидетельствует о том, что OpenAI находится на пути к достижению цели по массовому производству ИИ-чипов на TSMC, а также о быстром прогрессе в разработке, на что у других производителей могут уйти несколько лет, отмечает агентство. Если выпуск первых чипов для искусственного интеллекта пройдет успешно, это позволит OpenAI запустить массовое производство и протестировать альтернативу чипам от производителя Nvidia уже в этом году, говорится в материале. Чип от компании OpenAI первоначально будет использоваться в ограниченном масштабе для запуска моделей искусственного интеллекта, при том что ИИ-чип также способен на их обучение, согласно источникам, на которых основывается Рейтер. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании в Штатах компании StarGate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Президент США выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI. OpenAI известна своим чат-ботом ChatGPT, набравшим популярность после запуска в конце ноября 2022 года. Он собрал первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://1prime.ru/20250207/openai-854748502.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

openai, сша, технологии, ии, развитие ии