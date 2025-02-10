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DeepSeek повысила цену за использование своих решений разработчиками

DeepSeek повысила цену за использование своих решений разработчиками - 10.02.2025, ПРАЙМ

DeepSeek повысила цену за использование своих решений разработчиками

Основанная в Китае компания DeepSeek повысила цену за доступ к своей модели искусственного интеллекта (ИИ) через интерфейс прикладного программирования (API),... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T17:32+0300

2025-02-10T17:32+0300

2025-02-10T17:32+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Основанная в Китае компания DeepSeek повысила цену за доступ к своей модели искусственного интеллекта (ИИ) через интерфейс прикладного программирования (API), это стало первым повышением цен с тех пор, как фирма привлекла мировое внимание, следует из информации, опубликованной на официальном сайте организации. До повышения цена за миллион входных токенов - минимальных единиц текста, которые ИИ может обработать - составляла 0,14 доллара, а за миллион выходных токенов - 0,27 доллара. Теперь, согласно информации, опубликованной на официальном сайте DeepSeek, разработчики, которые используют API, будут платить по 0,27 доллара за отправку миллиона токенов модели и по 1,1 доллара за то, что модель генерирует миллион токенов в ответ. "Даже после повышения цены доступ к DeepSeek к API остается значительно дешевле, чем у OpenAI и Anthropic, которые берут 10 и 15 долларов США за миллион токенов на GPT-4o (базовая и универсальная модель в ChatGPT - ред.) и Claude 3.5 Sonnet (большая языковая модель - ред.) соответственно", - сообщает гонконгская газета South China Morning Post в понедельник. Издание отмечает, что цены повысились 9 февраля после того, как на прошлой неделе DeepSeek в срочном порядке запретила пользователям пополнять счета, чтобы использовать API. Тогда компания сослалась на "нехватку ресурсов сервера", так как ей с трудом удавалось справиться с чрезмерным спросом. DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае, обойдя ChatGPT, который оказался там вторым или третьим, а в КНР не попал и в топ-5. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.

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китай, deepseek, openai, сша, технологии, ии, развитие ии