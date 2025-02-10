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ЦБ предупредил о риске дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку
ЦБ предупредил о риске дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку - 10.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ предупредил о риске дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку
Рост продаж квартир в рассрочку несет риски и для покупателей, и для продавцов, сообщает РБК со ссылкой на представителя Банка России. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T09:12+0300
2025-02-10T09:12+0300
2025-02-10T09:12+0300
экономика
недвижимость
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Рост продаж квартир в рассрочку несет риски и для покупателей, и для продавцов, сообщает РБК со ссылкой на представителя Банка России.По словам собеседника издания, регулятор выделяет три основных риска рассрочки: скрытое увеличение долговой нагрузки у покупателей, неясные правила продажи объекта и кредитные риски для застройщиков.Банк России стремится учесть долговую нагрузку покупателей, ограничить риски и обеспечить ясные и прозрачные условия рассрочки. Участники рынка также обсуждают "пузырь рассрочки", поскольку доля продаж в рассрочку значительно возросла.Рассрочка стала основным драйвером продаж жилья, превышая долю ипотечных сделок. Многие участники рынка соглашаются, что такая практика требует контроля, поскольку выдача рассрочки на данный момент происходит без должного контроля, заключили в издании.
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недвижимость
ЦБ предупредил о риске дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку
РБК: ЦБ увидел риск дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ.
Рост продаж квартир в рассрочку несет риски и для покупателей, и для продавцов, сообщает
РБК со ссылкой на представителя Банка России.
По словам собеседника издания, регулятор выделяет три основных риска рассрочки: скрытое увеличение долговой нагрузки у покупателей, неясные правила продажи объекта и кредитные риски для застройщиков.
Банк России стремится учесть долговую нагрузку покупателей, ограничить риски и обеспечить ясные и прозрачные условия рассрочки. Участники рынка также обсуждают "пузырь рассрочки", поскольку доля продаж в рассрочку значительно возросла.
Рассрочка стала основным драйвером продаж жилья, превышая долю ипотечных сделок. Многие участники рынка соглашаются, что такая практика требует контроля, поскольку выдача рассрочки на данный момент происходит без должного контроля, заключили в издании.
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