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Министр внутренней безопасности США обвинила ФБР в утечке документов

Министр внутренней безопасности США обвинила ФБР в утечке документов - 10.02.2025, ПРАЙМ

Министр внутренней безопасности США обвинила ФБР в утечке документов

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила сотрудников ФБР в утечке секретных документов, связанных с планируемым рейдом против мигрантов в... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T15:29+0300

2025-02-10T15:29+0300

2025-02-10T15:31+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила сотрудников ФБР в утечке секретных документов, связанных с планируемым рейдом против мигрантов в Лос-Анджелесе."Федеральное бюро расследований (ФБР) такое коррумпированное. Мы будем работать с любым и каждым агентством, чтобы остановить утечки и преследовать этих продажных агентов глубинного государства по всей строгости закона", - отметила глава ведомства в социальной сети X, комментируя статью Los Angeles Times. В субботу газета Los Angeles Times со ссылкой на секретные документы сообщила о том, что власти планируют провести масштабный рейд в Лос-Анджелесе до конца февраля. Источник из федеральных правоохранительных органов сообщил газете о том, что сотрудникам иммиграционной полиции будут помогать работники местного офиса ФБР и управления по борьбе с наркотиками. При этом издание не указывало, что его источник работает именно в ФБР. Президент Трамп выразил недовольство низкими темпами депортации нелегальных мигрантов, утверждая, что в первые дни его президентства были депортированы более 4 000 мигрантов. Телеканал NBC сообщает, что для достижения цели депортировать не менее миллиона мигрантов в год, необходимо депортировать более 2,7 тысячи мигрантов в день.

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