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Доллар дорожает к мировым валютам на фоне торговой политики США - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Доллар дорожает к мировым валютам на фоне торговой политики США
Доллар дорожает к мировым валютам на фоне торговой политики США - 10.02.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам на фоне торговой политики США
Стоимость доллара к мировым валютам в понедельник утром поднимается после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал новые пошлины, свидетельствуют... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T08:11+0300
2025-02-10T08:11+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в понедельник утром поднимается после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал новые пошлины, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.02 мск курс евро к доллару снижался до 1,0314 доллара с 1,0327 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 151,94 иены с уровня прошлого закрытия в 151,4 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,23% - до 108,29 пункта. Трамп ранее заявил, что США с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. Также он отметил, что во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США. "Сохраняется риск того, что пошлины будут постепенно повышаться во временем. Это может вызвать устойчивое инфляционное давление, заставить Федеральную резервную систему проявлять осторожность со снижением ставок и усилить факторы расхождения политики, которые поддерживают укрепление доллара", - прокомментировал агентству Блумберг инвестиционный стратег Global X ETFs Билли Люн (Billy Leung). Трейдеры теперь ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла во вторник и среду перед конгрессом. Инвесторы надеются услышать от главы регулятора сигналы о дальнейших планах центробанка по ставке, а именно по темпам ее снижения в текущем году. На среду запланирована публикация статистики по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что в январе годовая инфляция в стране осталась на декабрьской отметке в 2,9%.
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сша, дональд трамп, рынки, доллар сша
Экономика, США, Дональд Трамп, Рынки, Доллар США
08:11 10.02.2025
 
Доллар дорожает к мировым валютам на фоне торговой политики США

Стоимость доллара к мировым валютам поднимается в понедельник

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в понедельник утром поднимается после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал новые пошлины, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.02 мск курс евро к доллару снижался до 1,0314 доллара с 1,0327 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 151,94 иены с уровня прошлого закрытия в 151,4 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,23% - до 108,29 пункта.
Трамп ранее заявил, что США с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. Также он отметил, что во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США.
"Сохраняется риск того, что пошлины будут постепенно повышаться во временем. Это может вызвать устойчивое инфляционное давление, заставить Федеральную резервную систему проявлять осторожность со снижением ставок и усилить факторы расхождения политики, которые поддерживают укрепление доллара", - прокомментировал агентству Блумберг инвестиционный стратег Global X ETFs Билли Люн (Billy Leung).
Трейдеры теперь ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла во вторник и среду перед конгрессом. Инвесторы надеются услышать от главы регулятора сигналы о дальнейших планах центробанка по ставке, а именно по темпам ее снижения в текущем году.
На среду запланирована публикация статистики по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что в январе годовая инфляция в стране осталась на декабрьской отметке в 2,9%.
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Курс доллара замедлил рост к иене
7 февраля, 18:35
 
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