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Доллар укрепляется в ожидании эффекта от новых импортных пошлин

Доллар укрепляется в ожидании эффекта от новых импортных пошлин - 10.02.2025, ПРАЙМ

Доллар укрепляется в ожидании эффекта от новых импортных пошлин

Стоимость доллара увеличивается по отношению к евро и растет иене в понедельник вечером благодаря ожиданиям импортных пошлин США на сталь и алюминий,... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T19:33+0300

2025-02-10T19:33+0300

2025-02-10T19:33+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара увеличивается по отношению к евро и растет иене в понедельник вечером благодаря ожиданиям импортных пошлин США на сталь и алюминий, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.10 мск курс доллара к иене растёт до 151,65 иены со 151,4 иены за доллар с уровня прошлого закрытия, курс евро к доллару снижается до 1,0316 доллара с 1,0327 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,16%, до 108,21 пункта. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. "Увеличивающийся риск глобальных сбоев в мировой торговле в результате дальнейшего повышения пошлин - фактор, поддерживающий рост курса доллара", - приводит агентство Блумберг мнение экономиста MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman).

https://1prime.ru/20250207/dollar-854765659.html

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доллар, рост