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Доллар укрепляется в ожидании эффекта от новых импортных пошлин - 10.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250210/dollar-854824667.html
Доллар укрепляется в ожидании эффекта от новых импортных пошлин
Доллар укрепляется в ожидании эффекта от новых импортных пошлин - 10.02.2025, ПРАЙМ
Доллар укрепляется в ожидании эффекта от новых импортных пошлин
Стоимость доллара увеличивается по отношению к евро и растет иене в понедельник вечером благодаря ожиданиям импортных пошлин США на сталь и алюминий,... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T19:33+0300
2025-02-10T19:33+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара увеличивается по отношению к евро и растет иене в понедельник вечером благодаря ожиданиям импортных пошлин США на сталь и алюминий, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.10 мск курс доллара к иене растёт до 151,65 иены со 151,4 иены за доллар с уровня прошлого закрытия, курс евро к доллару снижается до 1,0316 доллара с 1,0327 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,16%, до 108,21 пункта. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. "Увеличивающийся риск глобальных сбоев в мировой торговле в результате дальнейшего повышения пошлин - фактор, поддерживающий рост курса доллара", - приводит агентство Блумберг мнение экономиста MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman).
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доллар, рост
Экономика, доллар, рост
19:33 10.02.2025
 
Доллар укрепляется в ожидании эффекта от новых импортных пошлин

Доллар укрепляется в ожидании действия новых импортных пошлин, введенных Трампом

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара увеличивается по отношению к евро и растет иене в понедельник вечером благодаря ожиданиям импортных пошлин США на сталь и алюминий, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 19.10 мск курс доллара к иене растёт до 151,65 иены со 151,4 иены за доллар с уровня прошлого закрытия, курс евро к доллару снижается до 1,0316 доллара с 1,0327 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,16%, до 108,21 пункта.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия.
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Курс доллара замедлил рост к иене
7 февраля, 18:35
"Увеличивающийся риск глобальных сбоев в мировой торговле в результате дальнейшего повышения пошлин - фактор, поддерживающий рост курса доллара", - приводит агентство Блумберг мнение экономиста MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman).
 
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