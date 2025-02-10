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Мир ищет альтернативы доллару, констатировал су-шерпа России

Мир ищет альтернативы доллару, констатировал су-шерпа России - 10.02.2025, ПРАЙМ

Мир ищет альтернативы доллару, констатировал су-шерпа России

Действия США и Запада подрывают доверие к доллару и вынуждают страны искать альтернативы, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России,... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T20:10+0300

2025-02-10T20:10+0300

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ДЖАКАРТА, 10 фев - ПРАЙМ. Действия США и Запада подрывают доверие к доллару и вынуждают страны искать альтернативы, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев. Сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%, если те создадут угрожающую доллару единую валюту. По словам Князева, угрозы лидера США не имели и не имеют под собой практической почвы - страны БРИКС не занимаются созданием единой валюты. "Роль доллара как мировой валюты в первую очередь основана на доверии, на вере в то, что это та валюта, которую все могут использовать в своих расчетах. Те действия, которые предпринимают в американской администрации и на Западе в целом, скорее подрывают это доверие и заставляют страны думать о том, какие другие инструменты они могут использовать", - отметил Князев. По его словам, в этом же ряду стоят заявления Трампа о том, что стопроцентные пошлины будут введены в ответ на создание неких единых валют.

https://1prime.ru/20250205/dollar-854702109.html

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