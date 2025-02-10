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"Домодедово" выплатило купон по облигациям - 10.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250210/domodedovo-854818859.html
"Домодедово" выплатило купон по облигациям
"Домодедово" выплатило купон по облигациям - 10.02.2025, ПРАЙМ
"Домодедово" выплатило купон по облигациям
"Домодедово" выплатило купонный доход по выпуску замещающих облигаций на 923 миллиона рублей после частичного снятия обеспечительных мер, говорится в сообщении... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T16:11+0300
2025-02-10T16:11+0300
экономика
аэропорт домодедово
бизнес
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. "Домодедово" выплатило купонный доход по выпуску замещающих облигаций на 923 миллиона рублей после частичного снятия обеспечительных мер, говорится в сообщении эмитента. Речь о выпуске замещающих облигаций серии ЗО28 объемом 354,7 миллиона долларов с погашением в феврале 2028 года, эмитентом которого является компания группы "Домодедово" - "Домодедово Фьюэл Фасилитис". Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" о частичном снятии обеспечительных мер, благодаря чему компания планировала в срок выплатить владельцам облигаций купонный доход, сообщал аэропорт в пятницу. Ранее этот суд по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля. В обращении у группы "Домодедово" находится еще один выпуск облигаций - рублевый объемом 15 миллиардов рублей с погашением в декабре 2025 года. Ближайшая выплата купона по выпуску должна состояться 17 июня.
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аэропорт домодедово, бизнес
Экономика, аэропорт Домодедово, Бизнес
16:11 10.02.2025
 
"Домодедово" выплатило купон по облигациям

"Домодедово" выплатило купон по облигациям после частичного снятия обеспечительных мер

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанк" Аэропорт "Домодедово"
 Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. "Домодедово" выплатило купонный доход по выпуску замещающих облигаций на 923 миллиона рублей после частичного снятия обеспечительных мер, говорится в сообщении эмитента.
Речь о выпуске замещающих облигаций серии ЗО28 объемом 354,7 миллиона долларов с погашением в феврале 2028 года, эмитентом которого является компания группы "Домодедово" - "Домодедово Фьюэл Фасилитис".
Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство "Домодедово Фьюэл Фасилитис" о частичном снятии обеспечительных мер, благодаря чему компания планировала в срок выплатить владельцам облигаций купонный доход, сообщал аэропорт в пятницу.
Ранее этот суд по заявлению Генеральной прокуратуры РФ принял обеспечительные меры в отношении активов компаний группы "Домодедово", наложив арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. В самом иске надзорное ведомство просит взыскать в доход Российской Федерации 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", которое с 2024 года владеет активами аэропорта. Предварительные слушания по иску суд назначил на 28 февраля.
В обращении у группы "Домодедово" находится еще один выпуск облигаций - рублевый объемом 15 миллиардов рублей с погашением в декабре 2025 года. Ближайшая выплата купона по выпуску должна состояться 17 июня.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Суд частично снял обеспечительные меры для выплаты по бондам "Домодедово"
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Экономикааэропорт ДомодедовоБизнес
 
 
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