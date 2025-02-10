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СМИ узнали о переговорах в ЕС по захвату якобы связанных с Россией судов

СМИ узнали о переговорах в ЕС по захвату якобы связанных с Россией судов - 10.02.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о переговорах в ЕС по захвату якобы связанных с Россией судов

Страны Евросоюза обсуждают планы по масштабному захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией, и могут в качестве обоснования... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T10:42+0300

2025-02-10T10:42+0300

2025-02-10T10:42+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Страны Евросоюза обсуждают планы по масштабному захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией, и могут в качестве обоснования использовать международное право в области защиты экологии и борьбы с пиратством или же принять новые национальные нормативно-правовые акты, сообщает европейское издание Politico со ссылкой двух дипломатов и двух правительственных чиновников ЕС. "Европейские страны ведут закулисные переговоры о крупномасштабных задержаниях нефтяных танкеров Москвы в Балтийском море. В настоящее время они также готовят новые законы для придания юридической силы этим усилиям", - сообщает издание в понедельник. Согласно собеседникам издания, обсуждаемые предложения в основном делятся на три категории. Во-первых, власти могли бы захватывать суда, которые якобы могут навредить местной экологии, например, из-за разливов нефти, говорится в сообщении. Во-вторых, власти также могли бы использовать законы о пиратстве для задержания судов, якобы угрожающих критической подводной инфраструктуре, к которой, в частности, относятся подводные кабели, пишет издание. Наконец, на случай "если международное право не сработает" страны обсуждают принятие новых национальных законов для упрощения задержания судов, и это может включать требование к танкерам в Балтийском море пользоваться услугами "надежных страховщиков" из специального списка для задержания судов, полагающихся на других операторов, указывает издание. По словам чиновников, во всех случаях страны попросят ЕС координировать усилия. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил изданию, что использование существующих международных конвенций представляется сложным, отметив, что у европейских стран есть "достаточно возможностей, чтобы действовать более решительно", и выразив намерение "делать это на уровне ЕС". Министр обороны Литвы Довиле Шакалене указала, что страна рассматривает новые законы, которые могли бы дать властям больше полномочий задерживать суда, которые бросают якорь, даже если находятся за пределами ее территориальных вод - в ее исключительной экономической зоне, пишет издание. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории. Как заявлял в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов, версия о "российском следе" в повреждении кабелей в Балтийском море инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в регионе.

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россия, ес, politico, балтийское море, нато