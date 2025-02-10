https://1prime.ru/20250210/estoniya-854801917.html
Военные в Эстонии получили обморожения в ходе учений из-за снаряжения
Военные в Эстонии получили обморожения в ходе учений из-за снаряжения - 10.02.2025, ПРАЙМ
Военные в Эстонии получили обморожения в ходе учений из-за снаряжения
Несколько эстонских военнослужащих из-за отсутствия необходимого снаряжения получили обморожения во время учений, сообщает издание Postimees. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T09:25+0300
2025-02-10T09:25+0300
2025-02-10T09:25+0300
общество
эстония
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Несколько эстонских военнослужащих из-за отсутствия необходимого снаряжения получили обморожения во время учений, сообщает издание Postimees. Как сообщается, во время второго этапа учений подразделения Скаутского батальона и противотанковой роты получили задание форсировать реку, чтобы занять позиции на противоположном берегу. Однако при переходе через реку несколько военных получили обморожение. "Зимний полевой лагерь Сил обороны завершился раньше срока для некоторых военнослужащих из Йыхви из-за обморожений, полученных при переходе через реку Валге. Причиной инцидента стало отсутствие должного снаряжения", - пишет издание. Как отмечает Postimees, во время учений выяснилось, что необходимые меры для восстановления боеспособности военных после перехода через реку не были выполнены полностью. У военнослужащих не было водонепроницаемо упакованных сменной одежды и снаряжения.
https://1prime.ru/20250207/estoniya-854758754.html
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_128:0:2271:1607_1920x0_80_0_0_f7403517f90d5244c8ef2109eb33284c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , эстония
Военные в Эстонии получили обморожения в ходе учений из-за снаряжения
Postimees: военные в Эстонии из-за отсутствия снаряжения получили обморожения
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Несколько эстонских военнослужащих из-за отсутствия необходимого снаряжения получили обморожения во время учений, сообщает издание Postimees.
Как сообщается, во время второго этапа учений подразделения Скаутского батальона и противотанковой роты получили задание форсировать реку, чтобы занять позиции на противоположном берегу. Однако при переходе через реку несколько военных получили обморожение.
"Зимний полевой лагерь Сил обороны завершился раньше срока для некоторых военнослужащих из Йыхви из-за обморожений, полученных при переходе через реку Валге. Причиной инцидента стало отсутствие должного снаряжения", - пишет издание.
Как отмечает Postimees, во время учений выяснилось, что необходимые меры для восстановления боеспособности военных после перехода через реку не были выполнены полностью. У военнослужащих не было водонепроницаемо упакованных сменной одежды и снаряжения.
В Эстонии заявили о готовности к вероятным ЧС после выхода из БРЭЛЛ