https://1prime.ru/20250210/estoniya-854801917.html

Военные в Эстонии получили обморожения в ходе учений из-за снаряжения

Военные в Эстонии получили обморожения в ходе учений из-за снаряжения - 10.02.2025, ПРАЙМ

Военные в Эстонии получили обморожения в ходе учений из-за снаряжения

Несколько эстонских военнослужащих из-за отсутствия необходимого снаряжения получили обморожения во время учений, сообщает издание Postimees. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T09:25+0300

2025-02-10T09:25+0300

2025-02-10T09:25+0300

общество

эстония

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Несколько эстонских военнослужащих из-за отсутствия необходимого снаряжения получили обморожения во время учений, сообщает издание Postimees. Как сообщается, во время второго этапа учений подразделения Скаутского батальона и противотанков​ой роты получили задание форсировать реку, чтобы занять позиции на противоположном берегу. Однако при переходе через реку несколько военных получили обморожение. "Зимний полевой лагерь Сил обороны завершился раньше срока для некоторых военнослужащих из Йыхви из-за обморожений, полученных при переходе через реку Валге. Причиной инцидента стало отсутствие должного снаряжения", - пишет издание. Как отмечает Postimees, во время учений выяснилось, что необходимые меры для восстановления боеспособности военных после перехода через реку не были выполнены полностью. У военнослужащих не было водонепроницаемо упакованных сменной одежды и снаряжения.

https://1prime.ru/20250207/estoniya-854758754.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , эстония