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Военные в Эстонии получили обморожения в ходе учений из-за снаряжения - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Военные в Эстонии получили обморожения в ходе учений из-за снаряжения
Военные в Эстонии получили обморожения в ходе учений из-за снаряжения - 10.02.2025, ПРАЙМ
Военные в Эстонии получили обморожения в ходе учений из-за снаряжения
Несколько эстонских военнослужащих из-за отсутствия необходимого снаряжения получили обморожения во время учений, сообщает издание Postimees. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T09:25+0300
2025-02-10T09:25+0300
общество
эстония
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Несколько эстонских военнослужащих из-за отсутствия необходимого снаряжения получили обморожения во время учений, сообщает издание Postimees. Как сообщается, во время второго этапа учений подразделения Скаутского батальона и противотанков​ой роты получили задание форсировать реку, чтобы занять позиции на противоположном берегу. Однако при переходе через реку несколько военных получили обморожение. "Зимний полевой лагерь Сил обороны завершился раньше срока для некоторых военнослужащих из Йыхви из-за обморожений, полученных при переходе через реку Валге. Причиной инцидента стало отсутствие должного снаряжения", - пишет издание. Как отмечает Postimees, во время учений выяснилось, что необходимые меры для восстановления боеспособности военных после перехода через реку не были выполнены полностью. У военнослужащих не было водонепроницаемо упакованных сменной одежды и снаряжения.
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общество , эстония
Общество , ЭСТОНИЯ
09:25 10.02.2025
 
Военные в Эстонии получили обморожения в ходе учений из-за снаряжения

Postimees: военные в Эстонии из-за отсутствия снаряжения получили обморожения

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Несколько эстонских военнослужащих из-за отсутствия необходимого снаряжения получили обморожения во время учений, сообщает издание Postimees.
Как сообщается, во время второго этапа учений подразделения Скаутского батальона и противотанков​ой роты получили задание форсировать реку, чтобы занять позиции на противоположном берегу. Однако при переходе через реку несколько военных получили обморожение.
"Зимний полевой лагерь Сил обороны завершился раньше срока для некоторых военнослужащих из Йыхви из-за обморожений, полученных при переходе через реку Валге. Причиной инцидента стало отсутствие должного снаряжения", - пишет издание.
Как отмечает Postimees, во время учений выяснилось, что необходимые меры для восстановления боеспособности военных после перехода через реку не были выполнены полностью. У военнослужащих не было водонепроницаемо упакованных сменной одежды и снаряжения.
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