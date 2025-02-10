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В МО Эстонии предложили разрешить гражданам страны иметь дома больше оружия - 10.02.2025, ПРАЙМ
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В МО Эстонии предложили разрешить гражданам страны иметь дома больше оружия
В МО Эстонии предложили разрешить гражданам страны иметь дома больше оружия - 10.02.2025, ПРАЙМ
В МО Эстонии предложили разрешить гражданам страны иметь дома больше оружия
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил разрешить гражданам страны иметь дома больше оружия якобы для укрепления национальной обороны. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:56+0300
2025-02-10T12:57+0300
политика
общество
эстония
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил разрешить гражданам страны иметь дома больше оружия якобы для укрепления национальной обороны. "Нам нужно больше доверять нашим людям, в том числе с точки зрения обороны разрешить иметь дома больше оружия, построить больше тиров... Защита государства должна быть нашим общим делом", - заявил Певкур, слова которого приводит портал Delfi. Министр также добавил, что желание населения защищать Эстонию должно обуславливаться эффективной работой государства, а для победы в предполагаемом конфликте стране будет необходим вклад всей нации. Ранее парламент Эстонии проголосовал за введение налога для "повышения обороноспособности страны", он будет взиматься до 2028 года. По данным телерадиокомпании ERR, налог на безопасность будет включать повышение налога с оборота на два процентных пункта (с 1 июля 2025 года), повышение подоходного налога с физических лиц на 2%, а также введение налога на прибыль предприятий в размере 2 % (последние два повышения налога вступят в силу с 1 января 2026 года). Таким образом, как отмечала ERR, налоговая ставка с оборота увеличится до 24% с июля 2025 года, а с 2026 года также до 24% увеличится ставка подоходного налога.
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общество , эстония
Политика, Общество , ЭСТОНИЯ
12:56 10.02.2025 (обновлено: 12:57 10.02.2025)
 
В МО Эстонии предложили разрешить гражданам страны иметь дома больше оружия

Глава МО Эстонии предложил разрешить гражданам страны иметь дома больше оружия

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил разрешить гражданам страны иметь дома больше оружия якобы для укрепления национальной обороны.
"Нам нужно больше доверять нашим людям, в том числе с точки зрения обороны разрешить иметь дома больше оружия, построить больше тиров... Защита государства должна быть нашим общим делом", - заявил Певкур, слова которого приводит портал Delfi.
Министр также добавил, что желание населения защищать Эстонию должно обуславливаться эффективной работой государства, а для победы в предполагаемом конфликте стране будет необходим вклад всей нации.
Ранее парламент Эстонии проголосовал за введение налога для "повышения обороноспособности страны", он будет взиматься до 2028 года. По данным телерадиокомпании ERR, налог на безопасность будет включать повышение налога с оборота на два процентных пункта (с 1 июля 2025 года), повышение подоходного налога с физических лиц на 2%, а также введение налога на прибыль предприятий в размере 2 % (последние два повышения налога вступят в силу с 1 января 2026 года).
Таким образом, как отмечала ERR, налоговая ставка с оборота увеличится до 24% с июля 2025 года, а с 2026 года также до 24% увеличится ставка подоходного налога.
Флаг Эстонии
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