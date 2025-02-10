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Курс евро стабилен к доллару - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Курс евро стабилен к доллару
Курс евро стабилен к доллару - 10.02.2025, ПРАЙМ
Курс евро стабилен к доллару
Курс евро к доллару в целом стабилен в понедельник днем после публикации статистики из еврозоны, американская валюта по-прежнему поддерживается новостями о... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T13:13+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в целом стабилен в понедельник днем после публикации статистики из еврозоны, американская валюта по-прежнему поддерживается новостями о торговле США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.56 мск курс евро к доллару снижался до 1,0326 доллара с 1,0327 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 152,22 иены с уровня прошлого закрытия в 151,4 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,15% - до 108,2 пункта. Индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый изданием Sentix, вырос в феврале до минус 12,7 пункта с минус 17,7 пункта месяцем ранее. Аналитики при этом ожидали роста лишь до минус 16,4 пункта. Трейдеры также продолжают оценивать ситуацию в торговле. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. Также он отметил, что во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США. Рынки ожидают во вторник и среду выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед конгрессом. Трейдеры надеются получить больше подсказок о планах регулятора по ставке, особенно что касается темпов снижения в текущем году. Традиционно снижение ставки ФРС сдерживает рост стоимости американской валюты, при этом инфляционное давление может служить основанием для сохранения высоких ставок, что поддерживает доллар. По данным CME Group, на конец года большинство аналитиков ждут ставку ФРС в 3,75-4% или 4-4,25% при текущем уровне в 4,25-4,5%, что соответствует одному-двум снижениям ставки по 0,25 базисных пункта.
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рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
13:13 10.02.2025
 
Курс евро стабилен к доллару

Курс евро стабилен к доллару после статистики из еврозоны

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара
Знаки евро и доллара - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в целом стабилен в понедельник днем после публикации статистики из еврозоны, американская валюта по-прежнему поддерживается новостями о торговле США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.56 мск курс евро к доллару снижался до 1,0326 доллара с 1,0327 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 152,22 иены с уровня прошлого закрытия в 151,4 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,15% - до 108,2 пункта.
Индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый изданием Sentix, вырос в феврале до минус 12,7 пункта с минус 17,7 пункта месяцем ранее. Аналитики при этом ожидали роста лишь до минус 16,4 пункта.
Трейдеры также продолжают оценивать ситуацию в торговле. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. Также он отметил, что во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США.
Рынки ожидают во вторник и среду выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед конгрессом. Трейдеры надеются получить больше подсказок о планах регулятора по ставке, особенно что касается темпов снижения в текущем году.
Традиционно снижение ставки ФРС сдерживает рост стоимости американской валюты, при этом инфляционное давление может служить основанием для сохранения высоких ставок, что поддерживает доллар. По данным CME Group, на конец года большинство аналитиков ждут ставку ФРС в 3,75-4% или 4-4,25% при текущем уровне в 4,25-4,5%, что соответствует одному-двум снижениям ставки по 0,25 базисных пункта.
 
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