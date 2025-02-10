https://1prime.ru/20250210/evro-854810841.html

Курс евро стабилен к доллару

Курс евро стабилен к доллару - 10.02.2025, ПРАЙМ

Курс евро стабилен к доллару

Курс евро к доллару в целом стабилен в понедельник днем после публикации статистики из еврозоны, американская валюта по-прежнему поддерживается новостями о... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T13:13+0300

2025-02-10T13:13+0300

2025-02-10T13:13+0300

экономика

рынки

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049384_0:48:3472:2001_1920x0_80_0_0_cf4dfcc83ec72a07107905b4dc897b9b.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в целом стабилен в понедельник днем после публикации статистики из еврозоны, американская валюта по-прежнему поддерживается новостями о торговле США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.56 мск курс евро к доллару снижался до 1,0326 доллара с 1,0327 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 152,22 иены с уровня прошлого закрытия в 151,4 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,15% - до 108,2 пункта. Индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый изданием Sentix, вырос в феврале до минус 12,7 пункта с минус 17,7 пункта месяцем ранее. Аналитики при этом ожидали роста лишь до минус 16,4 пункта. Трейдеры также продолжают оценивать ситуацию в торговле. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. Также он отметил, что во вторник будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США. Рынки ожидают во вторник и среду выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед конгрессом. Трейдеры надеются получить больше подсказок о планах регулятора по ставке, особенно что касается темпов снижения в текущем году. Традиционно снижение ставки ФРС сдерживает рост стоимости американской валюты, при этом инфляционное давление может служить основанием для сохранения высоких ставок, что поддерживает доллар. По данным CME Group, на конец года большинство аналитиков ждут ставку ФРС в 3,75-4% или 4-4,25% при текущем уровне в 4,25-4,5%, что соответствует одному-двум снижениям ставки по 0,25 базисных пункта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги