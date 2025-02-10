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Глава ЕК впервые встретится с вице-президентом США, сообщил представитель - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Глава ЕК впервые встретится с вице-президентом США, сообщил представитель
Глава ЕК впервые встретится с вице-президентом США, сообщил представитель - 10.02.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК впервые встретится с вице-президентом США, сообщил представитель
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведет первую встречу с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом во вторник в Париже. Об этом сообщил на брифинге... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T14:38+0300
2025-02-10T14:38+0300
политика
ек
урсула фон дер ляйен
париж
сша
дональд трамп
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведет первую встречу с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом во вторник в Париже. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Кеермакер. "Завтра глава Еврокомиссии в Париже встретится с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом", - сообщил он. Сообщается, что данная встреча станет первой встречей главы Еврокомиссии с высокопоставленным американским политиком из администрации президента США Дональда Трампа.
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ек, урсула фон дер ляйен, париж, сша, дональд трамп
Политика, ЕК, Урсула фон дер Ляйен, Париж, США, Дональд Трамп
14:38 10.02.2025
 
Глава ЕК впервые встретится с вице-президентом США, сообщил представитель

Кеермакер: Глава ЕК во вторник впервые встретится с вице-президентом США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведет первую встречу с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом во вторник в Париже. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Кеермакер.
"Завтра глава Еврокомиссии в Париже встретится с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом", - сообщил он.
Сообщается, что данная встреча станет первой встречей главы Еврокомиссии с высокопоставленным американским политиком из администрации президента США Дональда Трампа.
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