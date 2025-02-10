https://1prime.ru/20250210/evrokomissiya-854815158.html

Глава ЕК впервые встретится с вице-президентом США, сообщил представитель

Глава ЕК впервые встретится с вице-президентом США, сообщил представитель - 10.02.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК впервые встретится с вице-президентом США, сообщил представитель

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведет первую встречу с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом во вторник в Париже. Об этом сообщил на брифинге... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T14:38+0300

2025-02-10T14:38+0300

2025-02-10T14:38+0300

политика

ек

урсула фон дер ляйен

париж

сша

дональд трамп

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведет первую встречу с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом во вторник в Париже. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Кеермакер. "Завтра глава Еврокомиссии в Париже встретится с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом", - сообщил он. Сообщается, что данная встреча станет первой встречей главы Еврокомиссии с высокопоставленным американским политиком из администрации президента США Дональда Трампа.

https://1prime.ru/20250207/energetika-854762775.html

париж

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ек, урсула фон дер ляйен, париж, сша, дональд трамп