Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Еврокомиссии отказались комментировать возможный разговор Путина и Трампа - 10.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250210/evrokomissiya-854817426.html
В Еврокомиссии отказались комментировать возможный разговор Путина и Трампа
В Еврокомиссии отказались комментировать возможный разговор Путина и Трампа - 10.02.2025, ПРАЙМ
В Еврокомиссии отказались комментировать возможный разговор Путина и Трампа
В Еврокомиссии отказались от комментариев касательно возможного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T15:30+0300
2025-02-10T15:30+0300
политика
ек
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. В Еврокомиссии отказались от комментариев касательно возможного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее, в ЕК отметили, что Евросоюз и Украина должны участвовать в любых переговорах."Мне нечего сказать конкретно по этому, но наша позиция такова, что (не может быть - ред.) никаких решений и переговоров без Украины, Европа должна быть за столом переговоров, и мы поддерживаем план Владимира Зеленского. Кроме того, любой план должен учитывать независимость и территориальную целостность Украины", - заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на брифинге в Брюсселе. На уточняющий вопрос журналистов о том, уведомляли ли из американской администрации о подобном разговоре, Хиппер ответила, что у нее нет комментариев по поводу этой новости.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в понедельник РИА Новости, что согласованных графиков контактов между президентами РФ и США на сегодня нет. Замминистра добавил, что каналы коммуникации между РФ и США существуют, "они не закрыты".
https://1prime.ru/20250210/peskov-854808103.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ек, россия, владимир путин, сша, дональд трамп
Политика, ЕК, РОССИЯ, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
15:30 10.02.2025
 
В Еврокомиссии отказались комментировать возможный разговор Путина и Трампа

В Еврокомиссии не дали комментариев о возможном телефонном звонке Трампа Путину

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. В Еврокомиссии отказались от комментариев касательно возможного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее, в ЕК отметили, что Евросоюз и Украина должны участвовать в любых переговорах.
"Мне нечего сказать конкретно по этому, но наша позиция такова, что (не может быть - ред.) никаких решений и переговоров без Украины, Европа должна быть за столом переговоров, и мы поддерживаем план Владимира Зеленского. Кроме того, любой план должен учитывать независимость и территориальную целостность Украины", - заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на брифинге в Брюсселе.
На уточняющий вопрос журналистов о том, уведомляли ли из американской администрации о подобном разговоре, Хиппер ответила, что у нее нет комментариев по поводу этой новости.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в понедельник РИА Новости, что согласованных графиков контактов между президентами РФ и США на сегодня нет. Замминистра добавил, что каналы коммуникации между РФ и США существуют, "они не закрыты".
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Песков отказался от комментариев касательно разговора Трампа с Путиным
12:27
 
ПолитикаЕКРОССИЯВладимир ПутинСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала