https://1prime.ru/20250210/evrokomissiya-854817426.html
В Еврокомиссии отказались комментировать возможный разговор Путина и Трампа
В Еврокомиссии отказались комментировать возможный разговор Путина и Трампа - 10.02.2025, ПРАЙМ
В Еврокомиссии отказались комментировать возможный разговор Путина и Трампа
В Еврокомиссии отказались от комментариев касательно возможного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T15:30+0300
2025-02-10T15:30+0300
2025-02-10T15:30+0300
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. В Еврокомиссии отказались от комментариев касательно возможного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее, в ЕК отметили, что Евросоюз и Украина должны участвовать в любых переговорах."Мне нечего сказать конкретно по этому, но наша позиция такова, что (не может быть - ред.) никаких решений и переговоров без Украины, Европа должна быть за столом переговоров, и мы поддерживаем план Владимира Зеленского. Кроме того, любой план должен учитывать независимость и территориальную целостность Украины", - заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на брифинге в Брюсселе. На уточняющий вопрос журналистов о том, уведомляли ли из американской администрации о подобном разговоре, Хиппер ответила, что у нее нет комментариев по поводу этой новости.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в понедельник РИА Новости, что согласованных графиков контактов между президентами РФ и США на сегодня нет. Замминистра добавил, что каналы коммуникации между РФ и США существуют, "они не закрыты".
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Политика, ЕК, РОССИЯ, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
В Еврокомиссии отказались комментировать возможный разговор Путина и Трампа
В Еврокомиссии не дали комментариев о возможном телефонном звонке Трампа Путину
БРЮССЕЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. В Еврокомиссии отказались от комментариев касательно возможного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее, в ЕК отметили, что Евросоюз и Украина должны участвовать в любых переговорах.
"Мне нечего сказать конкретно по этому, но наша позиция такова, что (не может быть - ред.) никаких решений и переговоров без Украины, Европа должна быть за столом переговоров, и мы поддерживаем план Владимира Зеленского. Кроме того, любой план должен учитывать независимость и территориальную целостность Украины", - заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на брифинге в Брюсселе.
На уточняющий вопрос журналистов о том, уведомляли ли из американской администрации о подобном разговоре, Хиппер ответила, что у нее нет комментариев по поводу этой новости.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в понедельник РИА Новости, что согласованных графиков контактов между президентами РФ и США на сегодня нет. Замминистра добавил, что каналы коммуникации между РФ и США существуют, "они не закрыты".
Песков отказался от комментариев касательно разговора Трампа с Путиным