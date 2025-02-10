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"Европлан" сохранил новый бизнес примерно на уровне 2023 года

"Европлан" сохранил новый бизнес примерно на уровне 2023 года - 10.02.2025, ПРАЙМ

"Европлан" сохранил новый бизнес примерно на уровне 2023 года

Новый бизнес ЛК "Европлан" по итогам 2024 года незначительно снизился - на 0,3%, до 238,3 миллиарда рублей, компания закупила и передала в лизинг около 58 тысяч | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T09:05+0300

2025-02-10T09:05+0300

2025-02-10T09:05+0300

экономика

бизнес

россия

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Новый бизнес ЛК "Европлан" по итогам 2024 года незначительно снизился - на 0,3%, до 238,3 миллиарда рублей, компания закупила и передала в лизинг около 58 тысяч единиц автотранспорта и техники, что на 5% больше уровня 2023 года, сообщили РИА Новости в компании. Понятие "новый бизнес" является одним из ключевых показателей в лизинге и означает стоимость переданных в лизинг предпринимателям автотранспорта и техники с НДС. "С января по декабрь 2024 года компания закупила и передала в лизинг около 58 тысяч единиц автотранспорта и техники (+5% г/г) на сумму 238,3 миллиарда рублей с НДС (- 0,3% г/г). Общее число лизинговых сделок за всю историю компании достигло 673 тысяч", - сообщили в компании. В "Европлане" отметили, что по итогам 2024 года новый бизнес в легковом сегменте вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 84 миллиардов рублей. Лидерами продаж стали Lada, Haval, Geely. В сегментах коммерческого транспорта и самоходной техники новый бизнес составил соответственно 119 миллиардов рублей (рост на 1% к уровню 2023 года) и 35 миллиардов рублей (снижение на 9%). "В сегменте коммерческого транспорта первые строчки по продажам заняли марки ГАЗ, "Камаз", Lada. Лидерами в сегменте самоходной техники стали МТЗ (Минский тракторный завод), Lonking и Hangcha", - заключили в компании.

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бизнес, россия