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ФАС раскрыла картель на торгах в рамках нацпроекта "Образование"

ФАС раскрыла картель на торгах в рамках нацпроекта "Образование" - 10.02.2025, ПРАЙМ

ФАС раскрыла картель на торгах в рамках нацпроекта "Образование"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на 276,7 миллиона рублей на торгах в рамках нацпроекта "Образование", выявила незаконное... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T10:19+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на 276,7 миллиона рублей на торгах в рамках нацпроекта "Образование", выявила незаконное соглашение при поставке учебного и компьютерного оборудования в ряде регионов РФ, сообщает ведомство. "ФАС раскрыла картель на торгах в рамках национального проекта "Образование"... Организации, занимающиеся поставкой учебного и компьютерного оборудования в образовательные учреждения, заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 32 торговых процедурах на территории Бурятии, Татарстана, Чувашии, Архангельской, Брянской и Новгородской областей. Общая сумма государственных контрактов составила 276 712 555 рублей", - говорится в сообщении. Служба установила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "Сигма", ООО "Империум", ООО "А1" и индивидуального предпринимателя, уточнили там. Участникам картеля грозят административные штрафы, заключили в ведомстве.

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