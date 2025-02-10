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Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат
Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат - 10.02.2025, ПРАЙМ
Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат
Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат, заработав 99,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T01:36+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат, заработав 99,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором месте - новая романтическая комедия "Оставь это ветру" с Ханде Эрчел, которая вытеснила комедию "Холоп: Великолепный век" с Керемом Бюрсином. Премьера недели собрала 84,7 миллиона рублей.
Военная драма "Война и музыка" братьев Андреасян заняла третью строчку, собрав в прокате 39,7 миллиона рублей.
Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича" оказался на четвертом месте, заработав за уикенд 31,1 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает приквел богатырской саги "Финист. Первый богатырь": он заработал 30,9 миллиона рублей.
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бизнес, россия, москва, рф, снг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, СНГ
Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат
Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат, заработав 99,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором месте - новая романтическая комедия "Оставь это ветру" с Ханде Эрчел, которая вытеснила комедию "Холоп: Великолепный век" с Керемом Бюрсином. Премьера недели собрала 84,7 миллиона рублей.
Военная драма "Война и музыка" братьев Андреасян заняла третью строчку, собрав в прокате 39,7 миллиона рублей.
Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича" оказался на четвертом месте, заработав за уикенд 31,1 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает приквел богатырской саги "Финист. Первый богатырь": он заработал 30,9 миллиона рублей.