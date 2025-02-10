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Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат

Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат - 10.02.2025, ПРАЙМ

Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат

Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат, заработав 99,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T01:36+0300

2025-02-10T01:36+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Исторический фильм "Злой город" снова возглавил кинопрокат, заработав 99,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте - новая романтическая комедия "Оставь это ветру" с Ханде Эрчел, которая вытеснила комедию "Холоп: Великолепный век" с Керемом Бюрсином. Премьера недели собрала 84,7 миллиона рублей. Военная драма "Война и музыка" братьев Андреасян заняла третью строчку, собрав в прокате 39,7 миллиона рублей. Сказочный фильм "Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича" оказался на четвертом месте, заработав за уикенд 31,1 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает приквел богатырской саги "Финист. Первый богатырь": он заработал 30,9 миллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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