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Аналитик назвал главные угрозы для кошельков россиян

Аналитик назвал главные угрозы для кошельков россиян - 10.02.2025, ПРАЙМ

Аналитик назвал главные угрозы для кошельков россиян

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. В 2025 году главной угрозой финансовому благополучию россиян станет инфляция в 7%. Кроме того, угрожать кошелькам россиян будут... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T13:34+0300

2025-02-10T13:34+0300

2025-02-10T13:34+0300

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инвестиции

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. В 2025 году главной угрозой финансовому благополучию россиян станет инфляция в 7%. Кроме того, угрожать кошелькам россиян будут девальвация рубля и высокие налоги. Об этом рассказал порталу "Газета.ru" главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.Кроме того, как отметил аналитик, угрожать кошелькам россиян будут девальвация рубля и высокие налоги. При этом Калманович уточнил, что с налогами столкнутся не все россияне."Для одних граждан — повышение ставки налога на доходы физических лиц для других — продолжение роста налогов на имущество ", — прокомментировал аналитик ситуацию с налогами.Одним из способов защиты от инфляции аналитик выделил инвестиции в те или иные активы, причем не только во вклады с высоким процентом, но и в золото. Еще одним способом Калманович выделил покупку иностранной валюты, хотя в этом случае россияне могут столкнуться с рисками, выбрав неподходящую.Согласно данным Росстата, в 2024 году цены в России выросли на 9,52% в годовом выражении. Кроме того, в 2024 году рубль подешевел к доллару более чем на 14%, к евро - более чем на 9%, а к юаню - на 23%.

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россия, финансы, рубль, российский рубль, инфляция, инвестиции