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Финляндия направила самолеты в Финский залив из-за инцидента с танкером

Финляндия направила самолеты в Финский залив из-за инцидента с танкером - 10.02.2025, ПРАЙМ

Финляндия направила самолеты в Финский залив из-за инцидента с танкером

Финляндия направила самолеты наблюдения в Финский залив в связи с инцидентом с танкером Koala, сообщает пограничная охрана страны. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T09:27+0300

2025-02-10T09:27+0300

2025-02-10T09:27+0300

финляндия

финский залив

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Финляндия направила самолеты наблюдения в Финский залив в связи с инцидентом с танкером Koala, сообщает пограничная охрана страны. "Самолеты наблюдения пограничной охраны Финляндии были направлены в район восточной части Финского залива. Разливов нефти не обнаружено. Обстановка спокойная. Пограничная охрана продолжит расследование ситуации в рамках международного сотрудничества", - говорится в сообщении. В воскресенье утром на танкере Koala, находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении. В настоящее время проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии.

https://1prime.ru/20250208/finljandija-854774109.html

финляндия

финский залив

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финляндия, финский залив