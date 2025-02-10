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Франция призвала ЕС к ответным мерам в случае введения пошлин США

Франция призвала ЕС к ответным мерам в случае введения пошлин США - 10.02.2025, ПРАЙМ

Франция призвала ЕС к ответным мерам в случае введения пошлин США

Франция призвала Еврокомиссию к незамедлительным ответным мерам в случае введения торговых пошлин на товары из ЕС американским президентом Дональдом Трампом. Об | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T11:12+0300

2025-02-10T11:12+0300

2025-02-10T11:12+0300

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ПАРИЖ, 10 фев - ПРАЙМ. Франция призвала Еврокомиссию к незамедлительным ответным мерам в случае введения торговых пошлин на товары из ЕС американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро. "Конечно, это не сюрприз, Трамп уже делал это в 2018 году, и тогда мы ответили, в этот раз мы ответим вновь", - заявил Барро на вопрос телеканала TF1 о мерах, которые Европа примет в ответ на увеличение США торговых пошлин на сталь и алюминий до 25%. В своб очередь, у Барро уточнили, будет ли составлен список товаров из США, которые могут подвергнуться увеличению ввозных пошлин аналогичным. Ранее в этот список входили бурбон, джинсы, апельсиновый сок, кукуруза, а также американский автопроизводитель Harley Davidson.Министр ответил, что вопрос о списке товаров стоит адресовать Еврокомиссии. При этом Барро отметил, что ЕК заверила Францию, что готова будет в нужный момент приступить к ответным мерам."Момент настал. Очевидно, я призываю ЕК это сделать, у нас не должно быть никаких колебаний, когда речь идёт о защите наших интересов. Никто не заинтересован в торговой войне с ЕС", - сказал министр. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп не должен вредить экономике Евросоюза, угрожая пошлинами, поскольку это не в интересах США. По словам президента, введение пошлин в отношении ЕС приведет к инфляции и росту цен в США. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Также 1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.

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франция, ес, эммануэль макрон, сша, дональд трамп, пошлины