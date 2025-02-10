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СМИ узнали, как Молдавия импортирует через Румынию российский газ
СМИ узнали, как Молдавия импортирует через Румынию российский газ - 10.02.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, как Молдавия импортирует через Румынию российский газ
Молдавия покупает на биржах и импортирует через Румынию российский газ, сообщает румынский экономический портал Profit.ro. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T09:47+0300
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КИШИНЕВ, 10 фев - ПРАЙМ. Молдавия покупает на биржах и импортирует через Румынию российский газ, сообщает румынский экономический портал Profit.ro. "В последние дни Молдавия импортирует рекордные объемы газа через Румынию — около 85 ГВт-ч, что составляет около трети текущего внутреннего производства румынских компаний — 256 ГВт-ч. Газ, импортируемый Молдавией через Румынию, вероятно, в основном представляет собой российский газ, который поступает в Румынию из Болгарии по "Турецкому потоку" и перепродается трейдерами государственной компании Energocom в Кишиневе на румынской и болгарской фондовых биржах", - сообщает портал. Газ для Молдавии в основном закупается на спотовых рынках, управляемых Румынской товарной биржей (BRM), где цена достигла самого высокого уровня за последние два года. "Поставщики и компании в Румынии вынуждены прибегать к импорту, даже если у них есть запасы газа, после решения основного отечественного оператора хранилищ Depogaz "сократить суточную мощность отбора" до конца этой зимы. Весьма вероятно, что цены на внутреннем оптовом рынке, которые и так находятся на самом высоком уровне за последние 2 года, продолжат расти, тем более, что Молдавия также обращается к спотовым рынкам Румынии для обеспечения себя газом", - отмечает портал. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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россия, молдавия, румыния, газ
Энергетика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, РУМЫНИЯ, Газ
СМИ узнали, как Молдавия импортирует через Румынию российский газ
Profit.ro: Молдавия импортирует через Румынию газ из РФ, закупаемый на биржах
КИШИНЕВ, 10 фев - ПРАЙМ. Молдавия покупает на биржах и импортирует через Румынию российский газ, сообщает румынский экономический портал Profit.ro.
"В последние дни Молдавия импортирует рекордные объемы газа через Румынию — около 85 ГВт-ч, что составляет около трети текущего внутреннего производства румынских компаний — 256 ГВт-ч. Газ, импортируемый Молдавией через Румынию, вероятно, в основном представляет собой российский газ, который поступает в Румынию из Болгарии по "Турецкому потоку" и перепродается трейдерами государственной компании Energocom в Кишиневе на румынской и болгарской фондовых биржах", - сообщает портал.
Газ для Молдавии в основном закупается на спотовых рынках, управляемых Румынской товарной биржей (BRM), где цена достигла самого высокого уровня за последние два года.
"Поставщики и компании в Румынии вынуждены прибегать к импорту, даже если у них есть запасы газа, после решения основного отечественного оператора хранилищ Depogaz "сократить суточную мощность отбора" до конца этой зимы. Весьма вероятно, что цены на внутреннем оптовом рынке, которые и так находятся на самом высоком уровне за последние 2 года, продолжат расти, тем более, что Молдавия также обращается к спотовым рынкам Румынии для обеспечения себя газом", - отмечает портал.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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