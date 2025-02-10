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Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа

Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа - 10.02.2025, ПРАЙМ

Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа

Власти Приднестровья отказались от финансовой помощи Европейского союза на закупку газа и вместо этого будут получать энергоресурсы из Венгрии. Об этом заявил... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T10:30+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Власти Приднестровья отказались от финансовой помощи Европейского союза на закупку газа и вместо этого будут получать энергоресурсы из Венгрии. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан."В среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 миллионов евро было решением, которое позволило бы избавить Приднестровский регион от шантажа и энергетической нестабильности. Однако Тирасполь отказался от этого решения", - отметил он.По словам молдавского премьера, теперь компания MET Gas and Energy Marketing AG из Венгрии будет поставлять газ на границу с Молдавией в соответствии с контрактом с "Молдовагаз".Ранее еврокомиссар Марта Кос заявила, что ЕС готов выделить дополнительно 60 миллионов евро на решение энергетического кризиса в Приднестровье, но это помощь будет зависеть от выполнения ряда условий.Речан подчеркнул, что транзит газа допускается только при выполнении условий. Эти условия включают освобождение политических заключенных, сохранение молдавского общественного телевидения в вещании и снятие контрольных постов, установленных в 2022 году.Одной из причин отказа Приднестровья от финансовой помощи ЕС было постепенное повышение тарифов для потребителей, что было предусмотрено соглашением, резюмировал Речан.

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