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Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа
Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа - 10.02.2025, ПРАЙМ
Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа
Власти Приднестровья отказались от финансовой помощи Европейского союза на закупку газа и вместо этого будут получать энергоресурсы из Венгрии. Об этом заявил... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T10:30+0300
2025-02-10T10:51+0300
энергетика
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Власти Приднестровья отказались от финансовой помощи Европейского союза на закупку газа и вместо этого будут получать энергоресурсы из Венгрии. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан."В среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 миллионов евро было решением, которое позволило бы избавить Приднестровский регион от шантажа и энергетической нестабильности. Однако Тирасполь отказался от этого решения", - отметил он.По словам молдавского премьера, теперь компания MET Gas and Energy Marketing AG из Венгрии будет поставлять газ на границу с Молдавией в соответствии с контрактом с "Молдовагаз".Ранее еврокомиссар Марта Кос заявила, что ЕС готов выделить дополнительно 60 миллионов евро на решение энергетического кризиса в Приднестровье, но это помощь будет зависеть от выполнения ряда условий.Речан подчеркнул, что транзит газа допускается только при выполнении условий. Эти условия включают освобождение политических заключенных, сохранение молдавского общественного телевидения в вещании и снятие контрольных постов, установленных в 2022 году.Одной из причин отказа Приднестровья от финансовой помощи ЕС было постепенное повышение тарифов для потребителей, что было предусмотрено соглашением, резюмировал Речан.
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пмр, молдавия, ес
Энергетика, ПМР, МОЛДАВИЯ, ЕС
10:30 10.02.2025 (обновлено: 10:51 10.02.2025)
 
Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа

Речан: ПМР отказалась от гранта ЕС на 60 миллионов евро для закупки газа

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Власти Приднестровья отказались от финансовой помощи Европейского союза на закупку газа и вместо этого будут получать энергоресурсы из Венгрии. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.
"В среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 миллионов евро было решением, которое позволило бы избавить Приднестровский регион от шантажа и энергетической нестабильности. Однако Тирасполь отказался от этого решения", - отметил он.
По словам молдавского премьера, теперь компания MET Gas and Energy Marketing AG из Венгрии будет поставлять газ на границу с Молдавией в соответствии с контрактом с "Молдовагаз".
Ранее еврокомиссар Марта Кос заявила, что ЕС готов выделить дополнительно 60 миллионов евро на решение энергетического кризиса в Приднестровье, но это помощь будет зависеть от выполнения ряда условий.
Речан подчеркнул, что транзит газа допускается только при выполнении условий. Эти условия включают освобождение политических заключенных, сохранение молдавского общественного телевидения в вещании и снятие контрольных постов, установленных в 2022 году.
Одной из причин отказа Приднестровья от финансовой помощи ЕС было постепенное повышение тарифов для потребителей, что было предусмотрено соглашением, резюмировал Речан.
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