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Биржевые цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Биржевые цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума
Биржевые цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума - 10.02.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 февраля 2023 года превысили 620 долларов за тысячу кубометров, прибавляют почти 4% по отношению к расчётной цене... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:08+0300
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энергетика
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 февраля 2023 года превысили 620 долларов за тысячу кубометров, прибавляют почти 4% по отношению к расчётной цене пятницы, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск понедельника у отметки в 618 долларов (+3,4%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 11.03 мск их стоимость составляет 620,7 доллара (+3,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 597,7 доллара за тысячу кубометров.В 2021-2022 годах цены на газ в Европе были значительно выше, а их текущий уровень является историческим максимумом с 1996 года. Наибольшая стоимость газа в период весны 2022 года составляла $3892 за тысячу кубометров.
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газ, европа, ice
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ICE
12:08 10.02.2025 (обновлено: 12:09 10.02.2025)
 
Биржевые цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума

Цены на газ в Европе впервые за два года превысили 620 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище на Украине - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 февраля 2023 года превысили 620 долларов за тысячу кубометров, прибавляют почти 4% по отношению к расчётной цене пятницы, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск понедельника у отметки в 618 долларов (+3,4%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 11.03 мск их стоимость составляет 620,7 доллара (+3,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 597,7 доллара за тысячу кубометров.
В 2021-2022 годах цены на газ в Европе были значительно выше, а их текущий уровень является историческим максимумом с 1996 года. Наибольшая стоимость газа в период весны 2022 года составляла $3892 за тысячу кубометров.
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