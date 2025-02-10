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Биржевые цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума

Биржевые цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума - 10.02.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 февраля 2023 года превысили 620 долларов за тысячу кубометров, прибавляют почти 4% по отношению к расчётной цене... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T12:08+0300

2025-02-10T12:08+0300

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энергетика

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 февраля 2023 года превысили 620 долларов за тысячу кубометров, прибавляют почти 4% по отношению к расчётной цене пятницы, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск понедельника у отметки в 618 долларов (+3,4%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 11.03 мск их стоимость составляет 620,7 доллара (+3,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 597,7 доллара за тысячу кубометров.В 2021-2022 годах цены на газ в Европе были значительно выше, а их текущий уровень является историческим максимумом с 1996 года. Наибольшая стоимость газа в период весны 2022 года составляла $3892 за тысячу кубометров.

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газ, европа, ice