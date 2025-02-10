https://1prime.ru/20250210/gaz-854813554.html
В OMV рассказали о контрактах с поставщиками из России
В OMV рассказали о контрактах с поставщиками из России - 10.02.2025, ПРАЙМ
В OMV рассказали о контрактах с поставщиками из России
Австрийская нефтегазовая компания OMV не заключала новых контрактов на поставку газа с российскими контрагентами, однако точно отследить происхождение... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T13:49+0300
2025-02-10T13:49+0300
2025-02-10T13:49+0300
энергетика
газ
бизнес
omv
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_9ad62c2bfd5aabcba0628a4d884ad696.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV не заключала новых контрактов на поставку газа с российскими контрагентами, однако точно отследить происхождение сжиженного природного газа (СПГ) на сегодняшний день невозможно, заявил гендиректор компании Альфред Штерн. "Транспортная сеть на либерализованном газовом рынке с торговыми точками в разных странах не позволяет понять, откуда именно поступает сжиженный природный газ. Однако OMV заключила контракты только с нероссийскими источниками. Поэтому я могу исключить, что по этим долгосрочным контрактам российский газ поступает на СПГ-терминал в Роттердаме", - заявил Штерн в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. OMV имеет мощности по регазификации на терминале Gate LNG в Роттердаме (Нидерланды). "Нам нужно было время для диверсификации. Глава "Россия" нас теперь закончена", - добавил Штерн. "Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после решения Стокгольмского арбитража о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда прокачка российского газа прекратилась в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем 11 декабря прошлого года OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".
https://1prime.ru/20250204/sud-854657984.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_264:0:2400:1602_1920x0_80_0_0_58fd2100e6daf67c2cf13ca637c6e3e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, бизнес, omv, газпром
Энергетика, Газ, Бизнес, OMV, Газпром
В OMV рассказали о контрактах с поставщиками из России
Штерн: OMV не заключала новых газовых контрактов с поставщиками из РФ
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV не заключала новых контрактов на поставку газа с российскими контрагентами, однако точно отследить происхождение сжиженного природного газа (СПГ) на сегодняшний день невозможно, заявил гендиректор компании Альфред Штерн.
"Транспортная сеть на либерализованном газовом рынке с торговыми точками в разных странах не позволяет понять, откуда именно поступает сжиженный природный газ. Однако OMV заключила контракты только с нероссийскими источниками. Поэтому я могу исключить, что по этим долгосрочным контрактам российский газ поступает на СПГ-терминал в Роттердаме", - заявил Штерн в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
OMV имеет мощности по регазификации на терминале Gate LNG в Роттердаме (Нидерланды).
"Нам нужно было время для диверсификации. Глава "Россия" нас теперь закончена", - добавил Штерн.
"Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после решения Стокгольмского арбитража о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда прокачка российского газа прекратилась в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств.
Затем 11 декабря прошлого года OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".
OMV заявила о выигрыше в суде по контракту с "Газпром экспортом"