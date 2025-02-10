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В OMV рассказали о контрактах с поставщиками из России

В OMV рассказали о контрактах с поставщиками из России - 10.02.2025, ПРАЙМ

В OMV рассказали о контрактах с поставщиками из России

Австрийская нефтегазовая компания OMV не заключала новых контрактов на поставку газа с российскими контрагентами, однако точно отследить происхождение... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T13:49+0300

2025-02-10T13:49+0300

2025-02-10T13:49+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV не заключала новых контрактов на поставку газа с российскими контрагентами, однако точно отследить происхождение сжиженного природного газа (СПГ) на сегодняшний день невозможно, заявил гендиректор компании Альфред Штерн. "Транспортная сеть на либерализованном газовом рынке с торговыми точками в разных странах не позволяет понять, откуда именно поступает сжиженный природный газ. Однако OMV заключила контракты только с нероссийскими источниками. Поэтому я могу исключить, что по этим долгосрочным контрактам российский газ поступает на СПГ-терминал в Роттердаме", - заявил Штерн в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. OMV имеет мощности по регазификации на терминале Gate LNG в Роттердаме (Нидерланды). "Нам нужно было время для диверсификации. Глава "Россия" нас теперь закончена", - добавил Штерн. "Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после решения Стокгольмского арбитража о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда прокачка российского газа прекратилась в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем 11 декабря прошлого года OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".

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газ, бизнес, omv, газпром