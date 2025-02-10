https://1prime.ru/20250210/gaz-854813834.html

Европа останется импортером газа до 2050 года, считают в Австрии

Европа останется импортером газа до 2050 года, считают в Австрии - 10.02.2025, ПРАЙМ

Европа останется импортером газа до 2050 года, считают в Австрии

Европа по всем признакам продолжит нуждаться в импорте газа до 2050 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T14:05+0300

2025-02-10T14:05+0300

2025-02-10T14:05+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Европа по всем признакам продолжит нуждаться в импорте газа до 2050 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн. В интервью Штерна швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung он сообщил, что на данный момент все указывает на то, что Европа до 2050 года останется нетто-импортером газа, а также подчеркнул важность расширения и диверсификации источников поставок для импорта. Он также отметил , что на данный момент идет сокращение объема импорта за счет использования местных ресурсов.Газовый проект OMV в Черном море Neptun Deep Штерн назвал крупнейшим в Европе и отметил, что первый газ с проекта ожидается в 2027 году. По словам главы компании, после начала добычи газа, Румыния сможет стать независимым поставщиком и будет иметь дополнительный газ для экспорта.Гендиректор OMV отметил, что для мирового рынка выгодно иметь больше экспортных мощностей, но для поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, цены на него должны быть достаточно высокими. "Для транспортировки СПГ газ сначала необходимо охладить до очень низких температур, таким образом он будет сжижен. Это требует инвестиций и большого количества энергии, и во время транспортировки морским транспортом газ необходимо дальше охлаждать. В чисто оперативном плане трубопроводный газ дешевле... Поэтому цена на газ в Европе должна быть достаточно высокой, чтобы поставки вообще шли сюда, а не в Азию", - подчеркнул Штерн. США в прошлом году на четверть урезали экспорт СПГ в Евросоюз, до трехлетнего минимума, подсчитало ранее РИА Новости по данным американской статслужбы. Экспорт составил 12,73 миллиарда долларов, что на 26% меньше, чем годом ранее. Главными покупателями СПГ из Америки выступили Нидерланды и Франция, потерявшие за год 26% и 41% объемов соответственно. В целом доля Европы в американском экспорте сжиженного газа составила 44%. Ранее глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявлял, что этим летом есть риск повторения ситуации 2022 года, когда Европа конкурировала за поставки СПГ с Азией. Пуянне подчеркнул, что дефицит СПГ-мощностей в 2022 году был выше, чем сейчас. Однако рынку все еще не хватает объемов.

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европа, газ, австрия, omv