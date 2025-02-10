https://1prime.ru/20250210/gaz-854814643.html
Поставки газа в ПМР возможны при поддержке России, заявил Красносельский
Поставки газа в ПМР возможны при поддержке России, заявил Красносельский - 10.02.2025, ПРАЙМ
Поставки газа в ПМР возможны при поддержке России, заявил Красносельский
Благодаря кредитной и функциональной поддержке России венгерская компания будет поставлять газ в Приднестровье при участии "Молдовагаз". Об этом в своем... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T14:23+0300
2025-02-10T14:23+0300
2025-02-10T14:23+0300
энергетика
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приднестровье
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Благодаря кредитной и функциональной поддержке России венгерская компания будет поставлять газ в Приднестровье при участии "Молдовагаз". Об этом в своем Telegram-канале написал глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский."Венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей Министерства энергетики России за помощь", - подчеркнул глава региона.Он также подчеркнул, что поступления газа привели к стабилизации энергосистемы Приднестровья, а ресурс использовался для обеспечения граждан, малого и среднего бизнеса газом, теплом и электроэнергией.Он выразил благодарность представителям Европейского союза за оказанную помощь, которая позволила восстановить энергосистему республики на данном этапе.
https://1prime.ru/20250210/gaz-854804180.html
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газ, молдавия, приднестровье
Энергетика, Газ, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Поставки газа в ПМР возможны при поддержке России, заявил Красносельский
Красносельский: поставки газа в ПМР стали возможны при поддержке России
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Благодаря кредитной и функциональной поддержке России венгерская компания будет поставлять газ в Приднестровье при участии "Молдовагаз". Об этом в своем Telegram-канале написал глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей Министерства энергетики России за помощь", - подчеркнул глава региона.
Он также подчеркнул, что поступления газа привели к стабилизации энергосистемы Приднестровья, а ресурс использовался для обеспечения граждан, малого и среднего бизнеса газом, теплом и электроэнергией.
Он выразил благодарность представителям Европейского союза за оказанную помощь, которая позволила восстановить энергосистему республики на данном этапе.
Приднестровье отказалось от гранта ЕС для закупки газа