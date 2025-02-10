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Поставки газа в ПМР возможны при поддержке России, заявил Красносельский

Поставки газа в ПМР возможны при поддержке России, заявил Красносельский - 10.02.2025, ПРАЙМ

Поставки газа в ПМР возможны при поддержке России, заявил Красносельский

Благодаря кредитной и функциональной поддержке России венгерская компания будет поставлять газ в Приднестровье при участии "Молдовагаз". Об этом в своем... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T14:23+0300

2025-02-10T14:23+0300

2025-02-10T14:23+0300

энергетика

газ

молдавия

приднестровье

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Благодаря кредитной и функциональной поддержке России венгерская компания будет поставлять газ в Приднестровье при участии "Молдовагаз". Об этом в своем Telegram-канале написал глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский."Венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей Министерства энергетики России за помощь", - подчеркнул глава региона.Он также подчеркнул, что поступления газа привели к стабилизации энергосистемы Приднестровья, а ресурс использовался для обеспечения граждан, малого и среднего бизнеса газом, теплом и электроэнергией.Он выразил благодарность представителям Европейского союза за оказанную помощь, которая позволила восстановить энергосистему республики на данном этапе.

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газ, молдавия, приднестровье