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Поставки газа в ПМР возможны при поддержке России, заявил Красносельский - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Поставки газа в ПМР возможны при поддержке России, заявил Красносельский
Поставки газа в ПМР возможны при поддержке России, заявил Красносельский - 10.02.2025, ПРАЙМ
Поставки газа в ПМР возможны при поддержке России, заявил Красносельский
Благодаря кредитной и функциональной поддержке России венгерская компания будет поставлять газ в Приднестровье при участии "Молдовагаз". Об этом в своем... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T14:23+0300
2025-02-10T14:23+0300
энергетика
газ
молдавия
приднестровье
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Благодаря кредитной и функциональной поддержке России венгерская компания будет поставлять газ в Приднестровье при участии "Молдовагаз". Об этом в своем Telegram-канале написал глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский."Венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей Министерства энергетики России за помощь", - подчеркнул глава региона.Он также подчеркнул, что поступления газа привели к стабилизации энергосистемы Приднестровья, а ресурс использовался для обеспечения граждан, малого и среднего бизнеса газом, теплом и электроэнергией.Он выразил благодарность представителям Европейского союза за оказанную помощь, которая позволила восстановить энергосистему республики на данном этапе.
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газ, молдавия, приднестровье
Энергетика, Газ, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ
14:23 10.02.2025
 
Поставки газа в ПМР возможны при поддержке России, заявил Красносельский

Красносельский: поставки газа в ПМР стали возможны при поддержке России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Благодаря кредитной и функциональной поддержке России венгерская компания будет поставлять газ в Приднестровье при участии "Молдовагаз". Об этом в своем Telegram-канале написал глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей Министерства энергетики России за помощь", - подчеркнул глава региона.
Он также подчеркнул, что поступления газа привели к стабилизации энергосистемы Приднестровья, а ресурс использовался для обеспечения граждан, малого и среднего бизнеса газом, теплом и электроэнергией.
Он выразил благодарность представителям Европейского союза за оказанную помощь, которая позволила восстановить энергосистему республики на данном этапе.
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ЭнергетикаГазМОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕ
 
 
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