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Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Испанию

Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Испанию - 10.02.2025, ПРАЙМ

Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Испанию

Россия стала третьим по величине поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в январе, обеспечив 18,1% от общего объема импорта, свидетельствуют... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T21:06+0300

2025-02-10T21:06+0300

2025-02-10T21:06+0300

экономика

россия

поставки газа

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МАДРИД, 10 фев – ПРАЙМ. Россия стала третьим по величине поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в январе, обеспечив 18,1% от общего объема импорта, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. Согласно ее данным, в январе Испания импортировала 6 464 ГВт/ч российского газа. Лидером поставок стали США с долей в 29,3%, на втором месте оказался Алжир, который обеспечил 28,4% испанского импорта газа. В январе Enagas сообщала, что Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта. Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, поставки газа