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Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Испанию - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Испанию
Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Испанию - 10.02.2025, ПРАЙМ
Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Испанию
Россия стала третьим по величине поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в январе, обеспечив 18,1% от общего объема импорта, свидетельствуют... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T21:06+0300
2025-02-10T21:06+0300
экономика
россия
поставки газа
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МАДРИД, 10 фев – ПРАЙМ. Россия стала третьим по величине поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в январе, обеспечив 18,1% от общего объема импорта, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. Согласно ее данным, в январе Испания импортировала 6 464 ГВт/ч российского газа. Лидером поставок стали США с долей в 29,3%, на втором месте оказался Алжир, который обеспечил 28,4% испанского импорта газа. В январе Enagas сообщала, что Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта. Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.
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россия, поставки газа
Экономика, РОССИЯ, поставки газа
21:06 10.02.2025
 
Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков газа в Испанию

Enagas: Россия в январе заняла третье место среди поставщиков газа в Испанию

© fotolia.com / SOMATUSCANI" Мадрид
 Мадрид - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© fotolia.com / SOMATUSCANI
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МАДРИД, 10 фев – ПРАЙМ. Россия стала третьим по величине поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в январе, обеспечив 18,1% от общего объема импорта, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.
Согласно ее данным, в январе Испания импортировала 6 464 ГВт/ч российского газа. Лидером поставок стали США с долей в 29,3%, на втором месте оказался Алжир, который обеспечил 28,4% испанского импорта газа.
В январе Enagas сообщала, что Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
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3 февраля, 13:40
Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.
 
ЭкономикаРОССИЯпоставки газа
 
 
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