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В Европе подпрыгнули цены на газ
В Европе подпрыгнули цены на газ - 10.02.2025, ПРАЙМ
В Европе подпрыгнули цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника выросли на 4% – до 621 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 10.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника выросли на 4% – до 621 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск понедельника у отметки в 618 долларов (+3,4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 610,5 доллара (+2,1), ценовой максимум – 625,8 доллара (+4,7%). Последние фьючерсы торговались по 620,9 доллара (+3,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 597,7 доллара за тысячу кубометров. Цены превысили 620 долларов за тысячу кубометров впервые за два года. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов.
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Экономика, ЕВРОПА, Газ, цены
В Европе подпрыгнули цены на газ
ICE: цены на газ в Европе выросли на 4%, превысив $620 за тыс кубометров
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника выросли на 4% – до 621 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск понедельника у отметки в 618 долларов (+3,4%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 610,5 доллара (+2,1), ценовой максимум – 625,8 доллара (+4,7%). Последние фьючерсы торговались по 620,9 доллара (+3,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 597,7 доллара за тысячу кубометров.
Цены превысили 620 долларов за тысячу кубометров впервые за два года.
В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара.
В Европе стабилизировались цены на газ
При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов.