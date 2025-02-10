https://1prime.ru/20250210/gaza-854809108.html
Песков: Кремль пока не знает деталей плана Трампа по сектору Газа
Песков: Кремль пока не знает деталей плана Трампа по сектору Газа - 10.02.2025, ПРАЙМ
Песков: Кремль пока не знает деталей плана Трампа по сектору Газа
Кремль пока не в курсе планов президента США Дональда Трампа по сектору Газа, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:47+0300
2025-02-10T12:47+0300
2025-02-10T12:47+0300
политика
сша
дмитрий песков
дональд трамп
газа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853699435_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_3ea406deae02e2023e852118979ffacd.jpg
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Кремль пока не в курсе планов президента США Дональда Трампа по сектору Газа, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США заявил, что США превратят сектор Газа в "ближневосточную ривьеру", взяв регион под контроль и занявшись его восстановлением. Вдобавок он посоветовал нынешним жителям переехать в другие страны и пообещал посетить сектор Газа лично. По словам Пескова, необходимо учитывать, что в регионе проживает более миллиона палестинцев, которым было обещано решение ближневосточной проблемы резолюциями Совета безопасности ."Деталей мы пока с вами не знаем, поэтому надо набраться терпения", - резюмировал пресс-секретарь заявление Дональда Трампа.
https://1prime.ru/20250206/tramp-854716685.html
сша
газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853699435_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_c3c13259fff2c64837474356d1e762f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дмитрий песков, дональд трамп, газа
Политика, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Газа
Песков: Кремль пока не знает деталей плана Трампа по сектору Газа
Песков заявил, что в Кремле не знают про планы США по сектору Газа
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Кремль пока не в курсе планов президента США Дональда Трампа по сектору Газа, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США заявил, что США превратят сектор Газа в "ближневосточную ривьеру", взяв регион под контроль и занявшись его восстановлением. Вдобавок он посоветовал нынешним жителям переехать в другие страны и пообещал посетить сектор Газа лично.
По словам Пескова, необходимо учитывать, что в регионе проживает более миллиона палестинцев, которым было обещано решение ближневосточной проблемы резолюциями Совета безопасности .
"Деталей мы пока с вами не знаем, поэтому надо набраться терпения", - резюмировал пресс-секретарь заявление Дональда Трампа.
Глава МИД Венгрии отреагировал на предложения Трампа по сектору Газа