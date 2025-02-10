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Песков: Кремль пока не знает деталей плана Трампа по сектору Газа - 10.02.2025, ПРАЙМ
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Песков: Кремль пока не знает деталей плана Трампа по сектору Газа
Песков: Кремль пока не знает деталей плана Трампа по сектору Газа - 10.02.2025, ПРАЙМ
Песков: Кремль пока не знает деталей плана Трампа по сектору Газа
Кремль пока не в курсе планов президента США Дональда Трампа по сектору Газа, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:47+0300
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политика
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Кремль пока не в курсе планов президента США Дональда Трампа по сектору Газа, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США заявил, что США превратят сектор Газа в "ближневосточную ривьеру", взяв регион под контроль и занявшись его восстановлением. Вдобавок он посоветовал нынешним жителям переехать в другие страны и пообещал посетить сектор Газа лично. По словам Пескова, необходимо учитывать, что в регионе проживает более миллиона палестинцев, которым было обещано решение ближневосточной проблемы резолюциями Совета безопасности ."Деталей мы пока с вами не знаем, поэтому надо набраться терпения", - резюмировал пресс-секретарь заявление Дональда Трампа.
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сша, дмитрий песков, дональд трамп, газа
Политика, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Газа
12:47 10.02.2025
 
Песков: Кремль пока не знает деталей плана Трампа по сектору Газа

Песков заявил, что в Кремле не знают про планы США по сектору Газа

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Кремль пока не в курсе планов президента США Дональда Трампа по сектору Газа, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США заявил, что США превратят сектор Газа в "ближневосточную ривьеру", взяв регион под контроль и занявшись его восстановлением. Вдобавок он посоветовал нынешним жителям переехать в другие страны и пообещал посетить сектор Газа лично.
По словам Пескова, необходимо учитывать, что в регионе проживает более миллиона палестинцев, которым было обещано решение ближневосточной проблемы резолюциями Совета безопасности .
"Деталей мы пока с вами не знаем, поэтому надо набраться терпения", - резюмировал пресс-секретарь заявление Дональда Трампа.
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