https://1prime.ru/20250210/gaza-854809108.html

Песков: Кремль пока не знает деталей плана Трампа по сектору Газа

Песков: Кремль пока не знает деталей плана Трампа по сектору Газа - 10.02.2025, ПРАЙМ

Песков: Кремль пока не знает деталей плана Трампа по сектору Газа

Кремль пока не в курсе планов президента США Дональда Трампа по сектору Газа, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T12:47+0300

2025-02-10T12:47+0300

2025-02-10T12:47+0300

политика

сша

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Кремль пока не в курсе планов президента США Дональда Трампа по сектору Газа, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США заявил, что США превратят сектор Газа в "ближневосточную ривьеру", взяв регион под контроль и занявшись его восстановлением. Вдобавок он посоветовал нынешним жителям переехать в другие страны и пообещал посетить сектор Газа лично. По словам Пескова, необходимо учитывать, что в регионе проживает более миллиона палестинцев, которым было обещано решение ближневосточной проблемы резолюциями Совета безопасности ."Деталей мы пока с вами не знаем, поэтому надо набраться терпения", - резюмировал пресс-секретарь заявление Дональда Трампа.

https://1prime.ru/20250206/tramp-854716685.html

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сша, дмитрий песков, дональд трамп, газа