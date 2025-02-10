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В МИД России оценили преимущества газопровода в КНР через Казахстан
В МИД России оценили преимущества газопровода в КНР через Казахстан - 10.02.2025, ПРАЙМ
В МИД России оценили преимущества газопровода в КНР через Казахстан
Газопровод в КНР через Казахстан даст России новые возможности на мировых энергетических рынках, сообщил в беседе с агентством РИА Новости заместитель главы МИД | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T11:59+0300
2025-02-10T11:59+0300
2025-02-10T11:59+0300
энергетика
россия
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казахстан
александр новак
газ
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Газопровод в КНР через Казахстан даст России новые возможности на мировых энергетических рынках, сообщил в беседе с агентством РИА Новости заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Галузин отметил, что новые маршруты "будут способствовать экономической стабильности и энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "И для нас они создадут дополнительные возможности работы на мировых рынках энергоносителей. В частности, речь идет о новом маршруте в Китай через Казахстан", - сказал дипломат.Ранее заместитель главы правительства России Александр Новак заявил, что реализация проекта газопровода мощностью 45 миллиардов кубометров из России в Китай через Казахстан запущена, и на данный момент проводятся расчеты и технико-экономическое обоснование. Мощность нового газопровода должна составить 45 миллиардов кубометров в год, 10 миллиардов из них планируется направлять на газификацию северо-восточных областей Казахстана, добавил он.
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россия, китай, казахстан, александр новак, газ
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, Александр Новак, Газ
В МИД России оценили преимущества газопровода в КНР через Казахстан
МИД: газопровод в КНР через Казахстан даст РФ новые возможности на энергорынках
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Газопровод в КНР через Казахстан даст России новые возможности на мировых энергетических рынках, сообщил в беседе с агентством РИА Новости заместитель главы МИД России Михаил Галузин.
Галузин отметил, что новые маршруты "будут способствовать экономической стабильности и энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
"И для нас они создадут дополнительные возможности работы на мировых рынках энергоносителей. В частности, речь идет о новом маршруте в Китай через Казахстан", - сказал дипломат.
Ранее заместитель главы правительства России Александр Новак заявил, что реализация проекта газопровода мощностью 45 миллиардов кубометров из России в Китай через Казахстан запущена, и на данный момент проводятся расчеты и технико-экономическое обоснование.
Мощность нового газопровода должна составить 45 миллиардов кубометров в год, 10 миллиардов из них планируется направлять на газификацию северо-восточных областей Казахстана, добавил он.
Новак объявил о подготовке к строительству еще одного газопровода в Китай