https://1prime.ru/20250210/gazoprovod-854806490.html

В МИД России оценили преимущества газопровода в КНР через Казахстан

В МИД России оценили преимущества газопровода в КНР через Казахстан - 10.02.2025, ПРАЙМ

В МИД России оценили преимущества газопровода в КНР через Казахстан

Газопровод в КНР через Казахстан даст России новые возможности на мировых энергетических рынках, сообщил в беседе с агентством РИА Новости заместитель главы МИД | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T11:59+0300

2025-02-10T11:59+0300

2025-02-10T11:59+0300

энергетика

россия

китай

казахстан

александр новак

газ

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Газопровод в КНР через Казахстан даст России новые возможности на мировых энергетических рынках, сообщил в беседе с агентством РИА Новости заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Галузин отметил, что новые маршруты "будут способствовать экономической стабильности и энергетической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "И для нас они создадут дополнительные возможности работы на мировых рынках энергоносителей. В частности, речь идет о новом маршруте в Китай через Казахстан", - сказал дипломат.Ранее заместитель главы правительства России Александр Новак заявил, что реализация проекта газопровода мощностью 45 миллиардов кубометров из России в Китай через Казахстан запущена, и на данный момент проводятся расчеты и технико-экономическое обоснование. Мощность нового газопровода должна составить 45 миллиардов кубометров в год, 10 миллиардов из них планируется направлять на газификацию северо-восточных областей Казахстана, добавил он.

https://1prime.ru/20241225/novak-853848509.html

китай

казахстан

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россия, китай, казахстан, александр новак, газ