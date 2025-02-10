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В ГД внесут проект о перерасчете пенсии работающим пенсионерам - 10.02.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о перерасчете пенсии работающим пенсионерам
В ГД внесут проект о перерасчете пенсии работающим пенсионерам - 10.02.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о перерасчете пенсии работающим пенсионерам
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий перерасчет с 1 августа... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T00:17+0300
2025-02-10T00:17+0300
экономика
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий перерасчет с 1 августа 2025 года страховой пенсии работающим пенсионерам исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), проект есть в распоряжении РИА Новости. Авторы уточнили, что с 1 января 2015 года перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа дает увеличение размера страховой пенсии максимум на 3 балла за год. В то же время при обычном исчислении ИПК при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов. "Законопроектом предлагается внести в федеральный закон "О страховых пенсиях" изменения, предусматривающие перерасчет с 1 августа 2025 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работников, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами. "С учетом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2024 года увеличился максимум на 399 рублей 15 копеек", - сказано в документе. По мнению авторов инициативы, ее принятие позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров и повысить уровень их благосостояния.
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Экономика
00:17 10.02.2025
 
В ГД внесут проект о перерасчете пенсии работающим пенсионерам

В Госдуму внесут проект о перерасчете страховой пенсии работающим пенсионерам

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий перерасчет с 1 августа 2025 года страховой пенсии работающим пенсионерам исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), проект есть в распоряжении РИА Новости.
Авторы уточнили, что с 1 января 2015 года перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа дает увеличение размера страховой пенсии максимум на 3 балла за год. В то же время при обычном исчислении ИПК при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов.
"Законопроектом предлагается внести в федеральный закон "О страховых пенсиях" изменения, предусматривающие перерасчет с 1 августа 2025 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней отмечается, что тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работников, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами.
"С учетом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2024 года увеличился максимум на 399 рублей 15 копеек", - сказано в документе.
По мнению авторов инициативы, ее принятие позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров и повысить уровень их благосостояния.
 
Экономика
 
 
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