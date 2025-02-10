https://1prime.ru/20250210/gosduma-854810100.html

В Госдуме ответили на призыв Зеленского усилить давление на Россию

В Госдуме ответили на призыв Зеленского усилить давление на Россию - 10.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме ответили на призыв Зеленского усилить давление на Россию

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал невежеством слова Владимира Зеленского об усилении давления на Россию. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T13:02+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал невежеством слова Владимира Зеленского об усилении давления на Россию. Об этом он заявил в беседе с агентством РИА Новости."Россия более тысячи лет живет под западным давлением, которое периодически переходит в "горячую фазу". Если Зеленский об этом не знал, то это редкостное невежество. В последние три года США и ЕС, можно сказать, "резьбу сорвали" в давлении на Россию, но больших успехов не достигли", - подчеркнул парламентарий.Белик подчеркнул, что глава киевского режима играет роль патриота, который якобы борется за интересы страны всеми силами, в том числе привлекая зарубежные, а по факту обманывает украинский народ, создавая видимость заботы о населении. "И хотя Запад давно обозначил свою позицию по участию в конфликте, Зеленский почему-то думает, что именно сейчас для него должны сделать исключение", - резюмировал собеседник издания.Ранее Зеленский заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, если у США и ЕС хватит сил "заставить" Россию. Он также выступил за то, чтобы США совместно с Евросоюзом усилили давление на Россию, в первую очередь санкционное.

https://1prime.ru/20250210/mid-854802279.html

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