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В Госдуме ответили на призыв Зеленского усилить давление на Россию
В Госдуме ответили на призыв Зеленского усилить давление на Россию - 10.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме ответили на призыв Зеленского усилить давление на Россию
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал невежеством слова Владимира Зеленского об усилении давления на Россию. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T13:02+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал невежеством слова Владимира Зеленского об усилении давления на Россию. Об этом он заявил в беседе с агентством РИА Новости."Россия более тысячи лет живет под западным давлением, которое периодически переходит в "горячую фазу". Если Зеленский об этом не знал, то это редкостное невежество. В последние три года США и ЕС, можно сказать, "резьбу сорвали" в давлении на Россию, но больших успехов не достигли", - подчеркнул парламентарий.Белик подчеркнул, что глава киевского режима играет роль патриота, который якобы борется за интересы страны всеми силами, в том числе привлекая зарубежные, а по факту обманывает украинский народ, создавая видимость заботы о населении. "И хотя Запад давно обозначил свою позицию по участию в конфликте, Зеленский почему-то думает, что именно сейчас для него должны сделать исключение", - резюмировал собеседник издания.Ранее Зеленский заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, если у США и ЕС хватит сил "заставить" Россию. Он также выступил за то, чтобы США совместно с Евросоюзом усилили давление на Россию, в первую очередь санкционное.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
В Госдуме ответили на призыв Зеленского усилить давление на Россию
Белик назвал редкостным невежеством призыв Зеленского усилить давление на Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал невежеством слова Владимира Зеленского об усилении давления на Россию. Об этом он заявил в беседе с агентством РИА Новости.
"Россия более тысячи лет живет под западным давлением, которое периодически переходит в "горячую фазу". Если Зеленский об этом не знал, то это редкостное невежество. В последние три года США и ЕС, можно сказать, "резьбу сорвали" в давлении на Россию, но больших успехов не достигли", - подчеркнул парламентарий.
Белик подчеркнул, что глава киевского режима играет роль патриота, который якобы борется за интересы страны всеми силами, в том числе привлекая зарубежные, а по факту обманывает украинский народ, создавая видимость заботы о населении.
"И хотя Запад давно обозначил свою позицию по участию в конфликте, Зеленский почему-то думает, что именно сейчас для него должны сделать исключение", - резюмировал собеседник издания.
Ранее Зеленский заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, если у США и ЕС хватит сил "заставить" Россию. Он также выступил за то, чтобы США совместно с Евросоюзом усилили давление на Россию, в первую очередь санкционное.
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