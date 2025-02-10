https://1prime.ru/20250210/gostinitsy-854820409.html

В МЭР рассказали о регистрации гостиниц и кемпингов в федеральном реестре

В МЭР рассказали о регистрации гостиниц и кемпингов в федеральном реестре - 10.02.2025, ПРАЙМ

В МЭР рассказали о регистрации гостиниц и кемпингов в федеральном реестре

Заявки на самооценку и включение в федеральный реестр средств размещения с начала года подали уже более 1 тысячи гостиниц, хостелов, кемпингов и баз отдыха, с 1 | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T16:45+0300

2025-02-10T16:45+0300

2025-02-10T16:45+0300

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Заявки на самооценку и включение в федеральный реестр средств размещения с начала года подали уже более 1 тысячи гостиниц, хостелов, кемпингов и баз отдыха, с 1 сентября не включенные в него исчезнут из поисковой выдачи агрегаторов, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ. "За январь 2025 года заявки на самооценку и включение в реестр средств размещения подали уже более 1 тысячи гостиниц, хостелов, кемпингов и баз отдыха. С 1 сентября 2025 года средства размещения, не включенные в реестр, не смогут продолжить свою работу и исчезнут из поисковой выдачи туристических агрегаторов... Из подавших средств размещения более 300 уже получили подтверждение своих данных. Теперь они готовы обратиться к органам по классификации за присвоением категории – то есть "звезд". Работа с остальными продолжается", - рассказали в министерстве. "Уточняется, что классификация средств размещения помогает туристам понять, какой уровень сервиса и набор услуг следует ожидать от той или иной гостиницы. "Среди средств размещения, направивших сведения в реестр, представлены все категории гостиниц. Самооценку теперь проходят также кемпинги и базы отдыха, которые ранее не подлежали обязательной классификации, но до 1 марта обязаны внести свои данные в реестр", - пояснили в пресс-службе. "Надо понимать, что в январе из-за новогодних каникул через процедуру прошли не так много гостиниц, кемпингов и баз отдыха. Для представителей отрасли и организаций-классификаторов запущены чаты технической поддержки, в которых наши специалисты помогают разобраться в нюансах процедуры и законодательства. В дальнейшем мы ждем роста количества средств размещения, проходящих самооценку", - сказал руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник, слова которого привели в сообщении. В Минэкономразвития сообщили, что сейчас в России насчитывается более 24 тысячи официальных средств размещения. Как ожидается, после прохождения самооценки кемпингами и базами отдыха, а также недавно открывшимися гостиницами их число возрастет. Новая система классификации средств размещения в России действует с 1 января. Она обязательна для всех средств размещения. До 1 марта владельцы средств размещения, не включенных в реестр и ранее не подлежавших классификации (базы отдыха, кемпинги), должны пройти самооценку в упрощенном порядке. После завершения этого процесса средство размещения будет включено в единый реестр. Только средства размещения, включенные в реестр, смогут продолжить работу после 1 сентября. И только их смогут предлагать владельцы агрегаторов и сервисов бронирования.

https://1prime.ru/20250129/gostinitsy-854527287.html

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бизнес, туризм, россия