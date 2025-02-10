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Глава МВД Латвии пригрозил России закрыть границу с Россией
Глава МВД Латвии пригрозил России закрыть границу с Россией - 10.02.2025, ПРАЙМ
Глава МВД Латвии пригрозил России закрыть границу с Россией
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Глава МВД Латвии Рихардс Козловскис заявил в эфире LSM, что страна может закрыть границу с Россией за несколько часов. | 10.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Глава МВД Латвии Рихардс Козловскис заявил в эфире LSM, что страна может закрыть границу с Россией за несколько часов."Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума", - заявил Козловскис. Он отметил, что в случае каких-либо угроз со стороны России граница может быть закрыта в течение не нескольких дней, а часов.Как ранее отметил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин, заявления Латвии о запрете россиянам и белорусам управлять критической инфраструктурой демонстрируют намерение Риги продолжить в 2025 году придерживаться курса русофобии и дискриминации.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле не раз отмечали, что Россия не представляет угрозы и никому не угрожает, однако не готова оставить без внимания действия, которые могут нести потенциальную опасность для интересов страны. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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латвия, россия, москва, нато, закрытие границ
Политика, ЛАТВИЯ, РОССИЯ, МОСКВА, НАТО, закрытие границ
Глава МВД Латвии пригрозил России закрыть границу с Россией
Глава МВД Латвии: границу с Россией можно закрыть в течение пары часов
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Глава МВД Латвии Рихардс Козловскис заявил в эфире LSM, что страна может закрыть границу с Россией за несколько часов.
"Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума", - заявил Козловскис. Он отметил, что в случае каких-либо угроз со стороны России граница может быть закрыта в течение не нескольких дней, а часов.
Как ранее отметил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин, заявления Латвии о запрете россиянам и белорусам управлять критической инфраструктурой демонстрируют намерение Риги продолжить в 2025 году придерживаться курса русофобии и дискриминации.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле не раз отмечали, что Россия не представляет угрозы и никому не угрожает, однако не готова оставить без внимания действия, которые могут нести потенциальную опасность для интересов страны. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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