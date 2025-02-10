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Росстандарт запретил импорт и продажу китайских грузовиков Shacman SX3258

Росстандарт запретил импорт и продажу китайских грузовиков Shacman SX3258 - 10.02.2025, ПРАЙМ

Росстандарт запретил импорт и продажу китайских грузовиков Shacman SX3258

Росстандарт по результатам проверки принял решение о приостановлении действия одобрения типа транспортных средств, выданного в отношении китайских грузовиков... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T21:34+0300

2025-02-10T21:34+0300

2025-02-10T21:35+0300

экономика

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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Росстандарт по результатам проверки принял решение о приостановлении действия одобрения типа транспортных средств, выданного в отношении китайских грузовиков Shacman SX3258 и приостановке любой их реализации, сообщила пресс-служба ведомства. "Росстандарт… информирует о применении по результатам внеплановой выездной проверки официального представительства изготовителя транспортных средств марки Shacman защитительной оговорки технического регламента Таможенного союза… в соответствии с которой приостановлено действие одобрения типа транспортных средств (ОТТС, включая его распространение), выданного в отношении грузовых автомобилей Shacman типа SX3258", - говорится в сообщении. Росстандартом выданы предписания официальному представителю изготовителя, которые предусматривают разработку отзывной программы транспортных средств и приостановление любой реализации данных грузовиков. Как уточняют в пресс-службе, причиной стало несоответствие данных автомобилей ряду обязательных требований, предъявляемых к колёсным транспортным средствам в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств и так далее. "По предварительной информации, на территорию Российской Федерации было ввезено более 15 000 единиц потенциально опасных грузовых автомобилей Shacman типа SX3258, из которых 2170 уже находятся в эксплуатации", - добавили в Росстандарте. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" на прошлой неделе сообщал о серьезных нарушениях по грузовикам трех китайских марок и заявил о необходимости более жесткой работы по сертификации и проверке машин.

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россия, китай, грузовики