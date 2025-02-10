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Европейские стартапы займутся разработкой ИИ для нужд военного сектора ЕС

Европейские стартапы займутся разработкой ИИ для нужд военного сектора ЕС - 10.02.2025, ПРАЙМ

Европейские стартапы займутся разработкой ИИ для нужд военного сектора ЕС

Франко-германская компания Helsing, занимающаяся оборонными технологиями, и французская Mistral AI заключили партнерство для разработок в сфере искусственного... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T14:46+0300

2025-02-10T14:46+0300

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ПАРИЖ, 10 фев – ПРАЙМ. Франко-германская компания Helsing, занимающаяся оборонными технологиями, и французская Mistral AI заключили партнерство для разработок в сфере искусственного интеллекта для европейского военного сектора, следует из коммюнике компании. "Партнерство вберет в себя опыт Helsing в области военных технологий на основе искусственного интеллекта, включая развернутые в Украине ударные БПЛА или возможности радиоэлектронной борьбы истребителя Eurofighter, с хорошо известными моделями генеративного искусственного интеллекта мирового класса Mistral для улучшения сотрудничества между человеком и искусственным интеллектом на поле боя", - сообщается в релизе. Отмечается, что совместные разработки будут сосредоточены на моделях "видение-язык-действие", "позволяющих оборонным платформам понимать окружающую среду, естественным образом общаться с операторами и принимать более быстрые и надежные решения в сложных сценариях". Соглашение было подписано на полях проходящего в Париже 10-11 февраля международного саммита по искусственному интеллекту. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Франция намерена стать лидером в области использования ИИ "для всех оперативных целей", включая борьбу с БПЛА, управление огнем, истребителями и атомными подводными лодками. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна намерена "в ближайшие годы" инвестировать 109 млрд евро в развитие технологий ИИ, "что станет эквивалентом того, что США объявили с проектом Stargate". Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании в Штатах компании StarGate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Президент США выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI.

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технологии, франция, ес, париж, ии, развитие ии