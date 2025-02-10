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Фондовые индексы АТР закрылись без однозначной динамики - 10.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250210/indeks-854809347.html
Фондовые индексы АТР закрылись без однозначной динамики
Фондовые индексы АТР закрылись без однозначной динамики - 10.02.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись без однозначной динамики
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись без однозначной динамики, свидетельствуют данные торгов. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:51+0300
2025-02-10T12:51+0300
экономика
рынки
торги
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись без однозначной динамики, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,56%, до 3 322,17 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,08%, до 2 017,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,84%, до 21 521,98 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,03%, до 2 521,27 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – на 0,34%, до 8 482,8 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,12%, до 38 770,5 пункта. Трейдеры обратили внимание на статистику по потребительским ценам в КНР, опубликованную на выходных. Годовая инфляция в Китае в январе составила 0,5%, тогда как аналитики ожидали роста цен на 0,4%. Повлияли на торги также торговые риски. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. В то же время Китай в понедельник ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров. Кроме того, Трамп ранее временно отложил пошлины на импортные товары из Китая, попадающие под действие программы беспошлинного ввоза по критерию минимальной стоимости (de minimis). На этом фоне акции Alibaba в Гонконге подорожали на 5,5%, JD - на 2,8%.
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рынки, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, китай, сша
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, США
12:51 10.02.2025
 
Фондовые индексы АТР закрылись без однозначной динамики

Основные фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИндексы.
Индексы. - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись без однозначной динамики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,56%, до 3 322,17 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,08%, до 2 017,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,84%, до 21 521,98 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,03%, до 2 521,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,34%, до 8 482,8 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,12%, до 38 770,5 пункта.
Трейдеры обратили внимание на статистику по потребительским ценам в КНР, опубликованную на выходных. Годовая инфляция в Китае в январе составила 0,5%, тогда как аналитики ожидали роста цен на 0,4%.
Повлияли на торги также торговые риски. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с понедельника вводят 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. В то же время Китай в понедельник ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.
Кроме того, Трамп ранее временно отложил пошлины на импортные товары из Китая, попадающие под действие программы беспошлинного ввоза по критерию минимальной стоимости (de minimis). На этом фоне акции Alibaba в Гонконге подорожали на 5,5%, JD - на 2,8%.
Биржевые торги - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Биржи АТР преимущественно растут на статистике из Китая
07:57
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регионКИТАЙСША
 
 
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