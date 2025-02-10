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Фондовые индексы Европы показывают рост после снижения ранее - 10.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250210/indeksy-854807222.html
Фондовые индексы Европы показывают рост после снижения ранее
Фондовые индексы Европы показывают рост после снижения ранее - 10.02.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы показывают рост после снижения ранее
Основные фондовые индексы Европы в понедельник показывают рост после снижения в пятницу и на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. | 10.02.2025, ПРАЙМ
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2025-02-10T12:13+0300
экономика
европа
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник показывают рост после снижения в пятницу и на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.00 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,44%, до 8 738,41 пункта, французский CAC 40 - на 0,15%, до 7 985,05 пункта, немецкий DAX - на 0,26%, до 21 819,6 пункта. В пятницу биржи Европы сократились в среднем на 0,5% на фоне корпоративных новостей и макростатистики. В начале новой рабочей недели индексы несколько поднимаются. Росту FTSE 100 способствует удорожание акций энергетической BP на 6,8%. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Elliott Investment Management приобрела значительную долю компании. Акции Nokia дорожают на 1,6% после того, как компания сообщила о смене руководства. С 1 апреля генеральным директором компании станет Джастин Хотард. Инвесторы оценивают перспективы по торговой политике ЕС и США. Президент США Дональд Трамп 1 февраля сказал, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп не должен вредить экономике ЕС, угрожая пошлинами, поскольку это не в интересах США.
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европа, рынки, индексы, торги
Экономика, ЕВРОПА, Рынки, Индексы, Торги
12:13 10.02.2025
 
Фондовые индексы Европы показывают рост после снижения ранее

Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник после снижения в пятницу

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик
График - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник показывают рост после снижения в пятницу и на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.00 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,44%, до 8 738,41 пункта, французский CAC 40 - на 0,15%, до 7 985,05 пункта, немецкий DAX - на 0,26%, до 21 819,6 пункта.
В пятницу биржи Европы сократились в среднем на 0,5% на фоне корпоративных новостей и макростатистики. В начале новой рабочей недели индексы несколько поднимаются.
Росту FTSE 100 способствует удорожание акций энергетической BP на 6,8%. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Elliott Investment Management приобрела значительную долю компании.
Акции Nokia дорожают на 1,6% после того, как компания сообщила о смене руководства. С 1 апреля генеральным директором компании станет Джастин Хотард.
Инвесторы оценивают перспективы по торговой политике ЕС и США. Президент США Дональд Трамп 1 февраля сказал, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп не должен вредить экономике ЕС, угрожая пошлинами, поскольку это не в интересах США.
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