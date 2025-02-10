https://1prime.ru/20250210/indeksy-854807222.html

Фондовые индексы Европы показывают рост после снижения ранее

Фондовые индексы Европы показывают рост после снижения ранее - 10.02.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы показывают рост после снижения ранее

Основные фондовые индексы Европы в понедельник показывают рост после снижения в пятницу и на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T12:13+0300

2025-02-10T12:13+0300

2025-02-10T12:13+0300

экономика

европа

рынки

индексы

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник показывают рост после снижения в пятницу и на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.00 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,44%, до 8 738,41 пункта, французский CAC 40 - на 0,15%, до 7 985,05 пункта, немецкий DAX - на 0,26%, до 21 819,6 пункта. В пятницу биржи Европы сократились в среднем на 0,5% на фоне корпоративных новостей и макростатистики. В начале новой рабочей недели индексы несколько поднимаются. Росту FTSE 100 способствует удорожание акций энергетической BP на 6,8%. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Elliott Investment Management приобрела значительную долю компании. Акции Nokia дорожают на 1,6% после того, как компания сообщила о смене руководства. С 1 апреля генеральным директором компании станет Джастин Хотард. Инвесторы оценивают перспективы по торговой политике ЕС и США. Президент США Дональд Трамп 1 февраля сказал, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп не должен вредить экономике ЕС, угрожая пошлинами, поскольку это не в интересах США.

https://1prime.ru/20241231/indeksy-853985878.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, рынки, индексы, торги