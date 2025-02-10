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На "Яндекс Маркете" появилось более 40 тысяч товаров из ассортимента Lamoda

На "Яндекс Маркете" появилось более 40 тысяч товаров из ассортимента Lamoda - 10.02.2025, ПРАЙМ

На "Яндекс Маркете" появилось более 40 тысяч товаров из ассортимента Lamoda

Более 40 тысяч товаров из ассортимента онлайн-платформы Lamoda появилось на "Яндекс Маркете" - компании будут совместно развивать категории "Спорт" и Fashion,... | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T07:18+0300

2025-02-10T07:18+0300

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МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Более 40 тысяч товаров из ассортимента онлайн-платформы Lamoda появилось на "Яндекс Маркете" - компании будут совместно развивать категории "Спорт" и Fashion, говорится в релизе "Яндекс Маркета". "На "Яндекс Маркете" появилось более 40 тысяч товаров из ассортимента Lamoda. Впервые онлайн-платформа Lamoda представит свои товары на другом маркетплейсе — "Яндекс Маркете". Компании договорились о долгосрочном сотрудничестве для совместного развития спортивной и fashion-категорий. Оно позволит Lamoda расширить каналы дистрибуции, а Маркету - предложить своим покупателям дополнительный ассортимент качественных и оригинальных товаров", - сказано в релизе. Пользователи смогут получать товары от Lamoda в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) "Яндекс Маркета" - там же примерять и оплачивать их. Сейчас на маркетплейсе доступны одежда, обувь и аксессуары более чем от 300 брендов, в том числе Levi's, Tommy Hilfiger, Nume, Love Moschino, Gulliver, Geox, Nike, Adidas и New Balance. На первом этапе сотрудничества на "Яндекс Маркете" появились товары из раздела Outlet – в нем представлены популярные модели одежды и обуви из прошлых коллекций известных брендов. В дальнейшем ассортимент расширится. "Категория fashion - одна их самых быстрорастущих и частотных на рынке e-commerce. Чтобы удовлетворить растущий спрос покупателей в сегменте, Маркет работает над расширением ассортимента на платформе. Подключение товаров из ассортимента Lamoda это большой стратегический шаг, который позволит предложить к покупке больше одежды, обуви и аксессуаров от известных брендов в разных ценовых сегментах", - прокомментировал директор категорий "Одежда, Спорт, Детские товары" на "Яндекс Маркете" Дмитрий Александров.

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