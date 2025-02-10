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На "Яндекс Маркете" появилось более 40 тысяч товаров из ассортимента Lamoda
На "Яндекс Маркете" появилось более 40 тысяч товаров из ассортимента Lamoda - 10.02.2025, ПРАЙМ
На "Яндекс Маркете" появилось более 40 тысяч товаров из ассортимента Lamoda
Более 40 тысяч товаров из ассортимента онлайн-платформы Lamoda появилось на "Яндекс Маркете" - компании будут совместно развивать категории "Спорт" и Fashion,... | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T07:18+0300
2025-02-10T07:18+0300
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МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Более 40 тысяч товаров из ассортимента онлайн-платформы Lamoda появилось на "Яндекс Маркете" - компании будут совместно развивать категории "Спорт" и Fashion, говорится в релизе "Яндекс Маркета". "На "Яндекс Маркете" появилось более 40 тысяч товаров из ассортимента Lamoda. Впервые онлайн-платформа Lamoda представит свои товары на другом маркетплейсе — "Яндекс Маркете". Компании договорились о долгосрочном сотрудничестве для совместного развития спортивной и fashion-категорий. Оно позволит Lamoda расширить каналы дистрибуции, а Маркету - предложить своим покупателям дополнительный ассортимент качественных и оригинальных товаров", - сказано в релизе. Пользователи смогут получать товары от Lamoda в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) "Яндекс Маркета" - там же примерять и оплачивать их. Сейчас на маркетплейсе доступны одежда, обувь и аксессуары более чем от 300 брендов, в том числе Levi's, Tommy Hilfiger, Nume, Love Moschino, Gulliver, Geox, Nike, Adidas и New Balance. На первом этапе сотрудничества на "Яндекс Маркете" появились товары из раздела Outlet – в нем представлены популярные модели одежды и обуви из прошлых коллекций известных брендов. В дальнейшем ассортимент расширится. "Категория fashion - одна их самых быстрорастущих и частотных на рынке e-commerce. Чтобы удовлетворить растущий спрос покупателей в сегменте, Маркет работает над расширением ассортимента на платформе. Подключение товаров из ассортимента Lamoda это большой стратегический шаг, который позволит предложить к покупке больше одежды, обуви и аксессуаров от известных брендов в разных ценовых сегментах", - прокомментировал директор категорий "Одежда, Спорт, Детские товары" на "Яндекс Маркете" Дмитрий Александров.
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бизнес, россия, москва, дмитрий александров, яндекс маркет, яндекс.маркет, lamoda
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Александров, Яндекс Маркет, Яндекс.Маркет, Lamoda
На "Яндекс Маркете" появилось более 40 тысяч товаров из ассортимента Lamoda
На "Яндекс Маркете" появилось более 40 тысяч товаров из ассортимента Lamoda
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Более 40 тысяч товаров из ассортимента онлайн-платформы Lamoda появилось на "Яндекс Маркете" - компании будут совместно развивать категории "Спорт" и Fashion, говорится в релизе "Яндекс Маркета".
"На "Яндекс Маркете" появилось более 40 тысяч товаров из ассортимента Lamoda. Впервые онлайн-платформа Lamoda представит свои товары на другом маркетплейсе — "Яндекс Маркете". Компании договорились о долгосрочном сотрудничестве для совместного развития спортивной и fashion-категорий. Оно позволит Lamoda расширить каналы дистрибуции, а Маркету - предложить своим покупателям дополнительный ассортимент качественных и оригинальных товаров", - сказано в релизе.
Пользователи смогут получать товары от Lamoda в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) "Яндекс Маркета" - там же примерять и оплачивать их. Сейчас на маркетплейсе доступны одежда, обувь и аксессуары более чем от 300 брендов, в том числе Levi's, Tommy Hilfiger, Nume, Love Moschino, Gulliver, Geox, Nike, Adidas и New Balance.
На первом этапе сотрудничества на "Яндекс Маркете" появились товары из раздела Outlet – в нем представлены популярные модели одежды и обуви из прошлых коллекций известных брендов. В дальнейшем ассортимент расширится.
"Категория fashion - одна их самых быстрорастущих и частотных на рынке e-commerce. Чтобы удовлетворить растущий спрос покупателей в сегменте, Маркет работает над расширением ассортимента на платформе. Подключение товаров из ассортимента Lamoda это большой стратегический шаг, который позволит предложить к покупке больше одежды, обуви и аксессуаров от известных брендов в разных ценовых сегментах", - прокомментировал директор категорий "Одежда, Спорт, Детские товары" на "Яндекс Маркете" Дмитрий Александров.
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