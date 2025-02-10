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"Камаз" занял 27 процентов рынка тяжелых грузовиков в России
"Камаз" занял 27 процентов рынка тяжелых грузовиков в России - 10.02.2025, ПРАЙМ
"Камаз" занял 27 процентов рынка тяжелых грузовиков в России
"Камаз", по данным ГАИ о регистрациях новых грузовиков массой свыше 14 тонн, в январе 2025 года стал лидером рынка с долей 27%, сообщила компания. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T12:16+0300
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. "Камаз", по данным ГАИ о регистрациях новых грузовиков массой свыше 14 тонн, в январе 2025 года стал лидером рынка с долей 27%, сообщила компания. "Согласно данным ГАИ по регистрациям новых грузовиков свыше 14 тонн в январе 2025 года, автомобили марки "Камаз" сохранили лидерство по продажам и заняли 27% рынка. Всего было зарегистрировано 5086 грузовиков, из них 1374 "Камаза", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, рост доли "Камаза" наблюдается с октября 2024 года, когда марка занимала 19% рынка. В ноябре и декабре доля ПАО "Камаз" составляла 24% и 26% соответственно. "Камаз" - единственная компания на рынке грузовиков свыше 14 тонн, которая показала рост продаж по отношению к январю 2024 года. Рост "Камаза" составил 4% при снижающемся на 30% рынке", - добавили в компании. По данным аналитического агентства "Автостат", в январе 2024 года продажи тяжелых грузовых автомобилей в России сократились на 30%, до 4,4 тысячи единиц.
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бизнес, промышленность, камаз, россия
Экономика, Бизнес, Промышленность, Камаз, РОССИЯ
"Камаз" занял 27 процентов рынка тяжелых грузовиков в России
"Камаз" по итогам января 2025 г занял 27% рынка тяжелых грузовиков в РФ
МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. "Камаз", по данным ГАИ о регистрациях новых грузовиков массой свыше 14 тонн, в январе 2025 года стал лидером рынка с долей 27%, сообщила компания.
"Согласно данным ГАИ по регистрациям новых грузовиков свыше 14 тонн в январе 2025 года, автомобили марки "Камаз" сохранили лидерство по продажам и заняли 27% рынка. Всего было зарегистрировано 5086 грузовиков, из них 1374 "Камаза", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, рост доли "Камаза" наблюдается с октября 2024 года, когда марка занимала 19% рынка. В ноябре и декабре доля ПАО "Камаз" составляла 24% и 26% соответственно.
"Камаз" - единственная компания на рынке грузовиков свыше 14 тонн, которая показала рост продаж по отношению к январю 2024 года. Рост "Камаза" составил 4% при снижающемся на 30% рынке", - добавили в компании.
По данным аналитического агентства "Автостат", в январе 2024 года продажи тяжелых грузовых автомобилей в России сократились на 30%, до 4,4 тысячи единиц.
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