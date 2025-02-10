https://1prime.ru/20250210/kamaz-854817748.html

"Камаз" стал совладельцем "Ауруса"

"Камаз" стал совладельцем "Ауруса" - 10.02.2025, ПРАЙМ

"Камаз" стал совладельцем "Ауруса"

ПАО "Камаз" стало совладельцем ООО "Аурус" с долей 0,5%, следует из данных ЕГРЮЛ. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T15:39+0300

2025-02-10T15:39+0300

2025-02-10T15:39+0300

бизнес

камаз

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84213/41/842134197_0:174:3025:1876_1920x0_80_0_0_e9e60653dc2aaed7d5e0369d1aebc2ff.jpg

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. ПАО "Камаз" стало совладельцем ООО "Аурус" с долей 0,5%, следует из данных ЕГРЮЛ. Состав собственников ООО "Аурус" на сегодняшний день не раскрывается. По последним открытым данным, в 2024 году основным владельцем "Ауруса" было ФГУП "НАМИ" с долей 63,5% и арабский фонд Tawazun - 36%. В апреле 2024 года компания "Соллерс" вышла из состава собственников, продав свою долю в 0,5% ООО "Хит Моторз Рус". Тогда в пресс-службе "Соллерса" отметили, что компания остается индустриальным партнером проекта. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).

https://1prime.ru/20250210/kamaz-854807622.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, камаз, финансы