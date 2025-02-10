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"Камаз" стал совладельцем "Ауруса" - 10.02.2025, ПРАЙМ
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"Камаз" стал совладельцем "Ауруса"
"Камаз" стал совладельцем "Ауруса" - 10.02.2025, ПРАЙМ
"Камаз" стал совладельцем "Ауруса"
ПАО "Камаз" стало совладельцем ООО "Аурус" с долей 0,5%, следует из данных ЕГРЮЛ. | 10.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-10T15:39+0300
2025-02-10T15:39+0300
бизнес
камаз
финансы
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. ПАО "Камаз" стало совладельцем ООО "Аурус" с долей 0,5%, следует из данных ЕГРЮЛ. Состав собственников ООО "Аурус" на сегодняшний день не раскрывается. По последним открытым данным, в 2024 году основным владельцем "Ауруса" было ФГУП "НАМИ" с долей 63,5% и арабский фонд Tawazun - 36%. В апреле 2024 года компания "Соллерс" вышла из состава собственников, продав свою долю в 0,5% ООО "Хит Моторз Рус". Тогда в пресс-службе "Соллерса" отметили, что компания остается индустриальным партнером проекта. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).
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бизнес, камаз, финансы
Бизнес, Камаз, Финансы
15:39 10.02.2025
 
"Камаз" стал совладельцем "Ауруса"

"Камаз" стал совладельцем "Ауруса" с долей 0,5%

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоссийский автомобиль Aurus
Российский автомобиль Aurus - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. ПАО "Камаз" стало совладельцем ООО "Аурус" с долей 0,5%, следует из данных ЕГРЮЛ.
Состав собственников ООО "Аурус" на сегодняшний день не раскрывается. По последним открытым данным, в 2024 году основным владельцем "Ауруса" было ФГУП "НАМИ" с долей 63,5% и арабский фонд Tawazun - 36%.
В апреле 2024 года компания "Соллерс" вышла из состава собственников, продав свою долю в 0,5% ООО "Хит Моторз Рус". Тогда в пресс-службе "Соллерса" отметили, что компания остается индустриальным партнером проекта.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).
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БизнесКамазФинансы
 
 
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