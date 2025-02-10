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Китай ввел дополнительные пошлины на уголь и СПГ из США

Китай ввел дополнительные пошлины на уголь и СПГ из США - 10.02.2025, ПРАЙМ

Китай ввел дополнительные пошлины на уголь и СПГ из США

Китай в понедельник вводит дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров. | 10.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-10T00:48+0300

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ПЕКИН, 10 фев - ПРАЙМ. Китай в понедельник вводит дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров. Ранее комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР объявил, что с 10 февраля в отношении некоторых товаров, импортируемых из США, вводятся дополнительные пошлины. В частности, на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) вводится дополнительная пошлина в 15%. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%. Данные меры последовали в ответ на действия Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило de minimis, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин. Как заявил ранее РИА Новости заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мин, новый раунд торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался". По словам Бай Мина, контрмеры, которые Пекин ввел против Вашингтона в ответ на повышение пошлин на китайский импорт, точно поражают ключевые сферы США и минимизируют ущерб самому Китаю. Директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй ранее рассказал РИА Новости, что меры Китая в ответ на новые пошлины Трампа "заставят американских потребителей, производителей и импортеров столкнуться с их последствиями". МИД Китая, комментируя введение США новых пошлин на импорт товаров из КНР, ранее подчеркнул, что "в торговой и тарифной войне нет победителей".

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